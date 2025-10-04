سفیر آکردیته جمهوری اسلامی ایران در مغولستان، استوارنامه خود را به رئیس جمهور این کشور تسلیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر آکردیته جمهوری اسلامی ایران در مغولستان، استوارنامه خود را به آقای اوخناگین خورلسوخ، رئیس جمهور این کشور تسلیم کرد.

رحمانی فضلی طی مراسم ویژه‌ای در محل کاخ دولتی مغولستان واقع در شهر اولان باتور، استوارنامه خود را به «اوخناگین خورلسوخ» رئیس جمهور این کشور تسلیم کرد.

سفیر کشورمان در ملاقات با رئیس جمهور مغولستان، موضوع ارتقای همکاری‌های چندجانبه و دوجانبه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور، مورد تاکید قرار داد. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی دو کشور، ابراز امیدواری کرد که روابط در تمامی زمینه‌ها بخصوص در بخش کشاورزی، صنایع دامی و حمل و نقلی ارتقا یابد.

افزایش همکاری‌های ایران و مغولستان درحوزه حمل و نقل

سفیر ایران در چین و سفیرآکردیته ایران در مغولستان همچنین طی سفر به اولان باتور با دبیرد وزارت راه و حمل و نقل مغولستان دیدار و درباره همکاری‌های دو کشور در حوزه حمل ونقل جاده‌ای و صنعت هوایی رایزنی کرد.

رحمانی فضلی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه حمل و نقل و راهسازی ازآمادگی کشورمان به منظور صادرات خدمات فنی - دمهندسی به مغولستان خبرداد.

«نسنتو گتوخ» نیز در این دیدار باتاکید بر توسعه همکاری‌های دو کشور، مشارکت ایران در طرح‌های زیرساختی، به ویژه در حوزه حمل و نقل جاده‌ای در مغولستان را خواستار شد.

در این دیدار همچنین دوطرف درخصوص برقراری خطوط مستقیم پروازی بین دو کشور گفت‌و‌گو کردند.