پس از تحریم انتخابات گرجستان توسط احزاب مخالف، معترضان به حزب حاکم بر کشور به اقامتگاه ریاست جمهوری حمله کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های گرجستان امروز (شنبه) گزارش دادند که معترضان در شهر تفلیس با عبور از موانع آهنی به اقامتگاه ریاست جمهوری این کشور حمله کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که مأموران اجرای قانون برای دور کردن معترضان از اسپری فلفل استفاده می‌کنند. همچنین گفته می‌شود پس از آنکه مشخص شد معترضان به سمت اقامتگاه در حال حرکت هستند، مدیریت شهری موانع آهنی را در ورودی آن نصب کرد.

این اعتراضات در پی برگزاری انتخابات شهرداری‌ها صورت می‌گیرد که احزاب مخالف آن را تحریم کرده‌اند. مخالفان غرب‌گرا دولت را به نزدیکی به روسیه متهم می‌کنند و مشروعیت انتخابات را زیر سوال برده‌اند. در همین حال، برخی از رهبران مخالف خواستار «انقلاب مسالمت‌آمیز» علیه حزب حاکم «رویای گرجستان» شده‌اند.

گفته می‌شود هشت حزب مخالف از شرکت در این انتخابات خودداری کرده‌اند و حزب حاکم «رویای گرجستان» را به تضعیف دموکراسی و نزدیک‌تر کردن کشور به روسیه متهم کرده‌اند. این تحریم یک سال پس از انتخابات پارلمانی مهم که حزب رویای گرجستان در آن پیروز شد، صورت می‌گیرد.

این احزاب مخالف پیش از برگزاری انتخابات اعلام کرده بودند که در این رأی‌گیری شرکت نخواهند کرد و قصد دارند در عوض، روز شنبه اعتراضاتی را برگزار کنند.

در همین حال، ایراکلی کوباخیدزه، نخست وزیر گرجستان در سرمقاله‌ای در مخالفت با تحریم انتخابات، نوشت: «برخی از بازیگران سیاسی که فاقد هرگونه دیدگاهی فراتر از رویارویی هستند، تلاش می‌کنند روند دموکراتیک را به ابزاری برای بی‌ثباتی تبدیل کنند.» او خاطرنشان کرد: «دموکراسی فقط مربوط به اعتراض نیست. بلکه مربوط به عملکرد نیز هست؛ و عملکرد دولت ما روشن بوده است: ما از رشد اقتصادی محافظت می‌کنیم، روی مردم خود سرمایه‌گذاری می‌کنیم و صلح را در منطقه‌ای چالش‌برانگیز حفظ می‌کنیم.»

منبع: رویترز / اسپوتنیک