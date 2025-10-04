پس از تحریم انتخابات گرجستان توسط احزاب مخالف، معترضان به حزب حاکم بر کشور به اقامتگاه ریاست جمهوری حمله کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های گرجستان امروز (شنبه) گزارش دادند که معترضان در شهر تفلیس با عبور از موانع آهنی به اقامتگاه ریاست جمهوری این کشور حمله کرده‌اند. 

در این گزارش آمده است که مأموران اجرای قانون برای دور کردن معترضان از اسپری فلفل استفاده می‌کنند. همچنین گفته می‌شود پس از آنکه مشخص شد معترضان به سمت اقامتگاه در حال حرکت هستند، مدیریت شهری موانع آهنی را در ورودی آن نصب کرد.

این اعتراضات در پی برگزاری انتخابات شهرداری‌ها صورت می‌گیرد که احزاب مخالف آن را تحریم کرده‌اند. مخالفان غرب‌گرا دولت را به نزدیکی به روسیه متهم می‌کنند و مشروعیت انتخابات را زیر سوال برده‌اند. در همین حال، برخی از رهبران مخالف خواستار «انقلاب مسالمت‌آمیز» علیه حزب حاکم «رویای گرجستان» شده‌اند.

گفته می‌شود هشت حزب مخالف از شرکت در این انتخابات خودداری کرده‌اند و حزب حاکم «رویای گرجستان» را به تضعیف دموکراسی و نزدیک‌تر کردن کشور به روسیه متهم کرده‌اند. این تحریم یک سال پس از انتخابات پارلمانی مهم که حزب رویای گرجستان در آن پیروز شد، صورت می‌گیرد.

این احزاب مخالف پیش از برگزاری انتخابات اعلام کرده بودند که در این رأی‌گیری شرکت نخواهند کرد و قصد دارند در عوض، روز شنبه اعتراضاتی را برگزار کنند.

در همین حال، ایراکلی کوباخیدزه، نخست وزیر گرجستان در سرمقاله‌ای در مخالفت با تحریم انتخابات، نوشت: «برخی از بازیگران سیاسی که فاقد هرگونه دیدگاهی فراتر از رویارویی هستند، تلاش می‌کنند روند دموکراتیک را به ابزاری برای بی‌ثباتی تبدیل کنند.» او خاطرنشان کرد: «دموکراسی فقط مربوط به اعتراض نیست. بلکه مربوط به عملکرد نیز هست؛ و عملکرد دولت ما روشن بوده است: ما از رشد اقتصادی محافظت می‌کنیم، روی مردم خود سرمایه‌گذاری می‌کنیم و صلح را در منطقه‌ای چالش‌برانگیز حفظ می‌کنیم.»

منبع: رویترز / اسپوتنیک

برچسب ها: گرجستان ، حزب حاکم ، اعتراضات
خبرهای مرتبط
فراخوان‌های جدید برای تظاهرات در مراکش
اعتراضات مرگبار نسل زد در ماداگاسکار شعله‌ور شد
تظاهرات گسترده حامیان فلسطین در رُم برای چهارمین روز متوالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرواز مرموز پهپادها بر فراز کابل
استقبال جهانی از پاسخ حماس به طرح ترامپ
افشاگری شبکه آمریکایی از نقشه تاریک نتانیاهو برای حمله به کشتی‌های ناوگان صمود در تونس
سلام تهران و مسکو به نظم جدید
نتانیاهو از واکنش مثبت ترامپ به حماس «شوکه شده» است
سد روسی-چینی در برابر تحریم‌های ضد ایرانی
پیشنهاد ۲۵۰۰ دلاری دولت ترامپ به نوجوانان مهاجر برای بازگشت داوطلبانه
آمادگی ارتش اسرائیل برای اجرای مرحله اول طرح ترامپ در غزه/ حملات در غزه به حداقل رسید
ترامپ یک سال حبس برای آتش زدن پرچم آمریکا در نظر گرفت
گروه‌های مقاومت: پاسخ حماس به طرح ترامپ «ملی و مسئولانه» بود
آخرین اخبار
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو ژاپن را لرزاند
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
شهادت ۱۷ فلسطینی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به محله‌ای در شهر غزه
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
تظاهرات گسترده حامیان فلسطین در رُم برای چهارمین روز متوالی
برکناری دو دادستان ارشد پرونده حمله فرودگاه کابل در آمریکا
بلژیک به جمع کشورهای اروپایی که با طالبان گفت‌وگو می‌کنند پیوست
دیپلماسی کلید حل مشکلات است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
تحریم‌ها بی‌اثر، همکاری‌ها در اوج؛ بیگدلی: آمار افزایش مبادلات با افغانستان به زودی منتشر می‌شود
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن با حضور دیپلمات طالبان
پلیس لندن ده‌ها نفر از حامیان فلسطین را بازداشت کرد
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
تظاهرات ده‌ها هزار اسپانیایی در حمایت از غزه + تصاویر
ویتکاف و کوشنر برای مذاکره به قاهره می‌روند
آفریقای جنوبی از پاسخ حماس به طرح آتش‌بس استقبال کرد
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
هیئت حماس امشب وارد قاهره می‌شود
قطر برای ادامه مذاکرات در مورد غزه با مصر و آمریکا در تماس است
خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد سکه یک دلاری با تصویر ترامپ ضرب کند
فرودگاه مونیخ آلمان بازگشایی شد
اعتراضات مرگبار نسل زد در ماداگاسکار شعله‌ور شد
سقوط پهپاد اسرائیلی در شرق لبنان
تظاهرات دو میلیونی در ایتالیا برای غزه؛ اسپانیا و پرتغال در آستانه اعتراضات گسترده
افزایش شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۶۷ هزار و ۷۴ نفر
پیشنهاد ۲۵۰۰ دلاری دولت ترامپ به نوجوانان مهاجر برای بازگشت داوطلبانه
مقام حماس: مصر میزبان کنفرانس فلسطینی‌ها درباره آینده غزه خواهد بود