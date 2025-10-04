قرارداد تامین ناوگان ریلی در بخش بار و مسافر به ارزش ۱۴.۵ همت با حضور وزیر راه و شهرسازی و سرمایه گذاران بخش داخلی صنعت ریلی به امضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- قرارداد تامین ناوگان ریلی با شرکت‌های بخش خصوصی به میزان ۱۴.۵ همت به امضا رسید.

در این مراسم قرارداد با شرکت مپنا برای ساخت ۴۰ دستگاه لکوموتیو سنگین و بازسازی ۳۷ دستگاه لکوموتیو زیمنس در بخش مسافری به ارزش ۱۲ همت و همچنین تفاهم‌نامه با شرکت مپنا برای حمایت از ساخت داخل و کاهش واردات به ارزش دو ‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به امضا رسید.

بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این قراردادها با هدف حمایت راه آهن از توانمندی‌های داخلی در ساخت واگن مسافری، ساخت لکوموتیو و کاهش وابستگی به واردات و افزایش سهم حمل و نقل در جابه جایی مسافر و بار به امضا رسیده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
خبرهای مرتبط
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
تکمیل مجتمع بندری نگین با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارورسازی ابر‌ها در ایران منجر به بارندگی در کشور‌های همسایه نمی‌شود
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
قیمت کنسرو ماهی به ۱۱۹ هزارتومان رسید
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
شفافیت تمامی معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
آخرین اخبار
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
آغاز تحویل اتوبوس‌های ساخت داخل از ماه آینده
۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید
صادرات ۵۰ درصدی محصولات سرمایشی و گرمایشی
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
تراکم جمعیتی در تهران بالاتر از حد استاندارد است/ سکونت ۴۰۰ نفر در هر هکتار + فیلم
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
ایران رتبه هشتم تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اعلام شد
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
۲۶ هزار زائر عمره از ۱۴ ایستگاه به سرزمین وحی اعزام شدند
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند
مصرف ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین در کشور معادل ۵۰ هزار استخر
شرکت‌های صوری در دام مالیات افتادند