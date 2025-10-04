قرارداد تامین ناوگان ریلی در بخش بار و مسافر به ارزش ۱۴.۵ همت با حضور وزیر راه و شهرسازی و سرمایه گذاران بخش داخلی صنعت ریلی به امضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- قرارداد تامین ناوگان ریلی با شرکت‌های بخش خصوصی به میزان ۱۴.۵ همت به امضا رسید.

در این مراسم قرارداد با شرکت مپنا برای ساخت ۴۰ دستگاه لکوموتیو سنگین و بازسازی ۳۷ دستگاه لکوموتیو زیمنس در بخش مسافری به ارزش ۱۲ همت و همچنین تفاهم‌نامه با شرکت مپنا برای حمایت از ساخت داخل و کاهش واردات به ارزش دو ‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به امضا رسید.

بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این قراردادها با هدف حمایت راه آهن از توانمندی‌های داخلی در ساخت واگن مسافری، ساخت لکوموتیو و کاهش وابستگی به واردات و افزایش سهم حمل و نقل در جابه جایی مسافر و بار به امضا رسیده است.