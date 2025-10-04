رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تسهیل فرایند صدور مجوز‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بهره‌برداری از سامانه مدیریت مجوز‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان با اشاره به ارائه همه مجوز‌های رسمی کشور از طریق درگاه ملی مجوزها، اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند بدون واسطه درخواست خود را در این سامانه ثبت و مراحل انجام را به صورت الکترونیکی پیگیری کنند، تا در نهایت مجوز رسمی صادر و کد یکتای ملی برای آن تخصیص داده شود.

وی افزود: مجوز‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شامل صدور کارت هوشمند، موافقت اصولی مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌شهری، حریم راه، مراکز معاینه فنی، تیرپارک‌ها و موارد مشابه از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ارائه و صادر می‌شوند.

معاون وزیر و رئیس سازمان با اشاره به این‌که صدور کارت هوشمند رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری به عنوان پرتقاضاترین درخواست مجوزها، تنها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها امکان‌پذیر است، تصریح کرد: پس از ثبت درخواست و ارائه مستندات از سوی متقاضیان و انجام استعلام‌های الکترونیکی لازم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز مورد درخواست صادر و تأیید خواهد شد.

اکبری با تشریح ساختار درختی اتصال سامانه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به درگاه ملی مجوزها، خاطرنشان کرد: سامانه «مدیریت مجوزها» به عنوان سامانه واسط بین سامانه‌های مجوزمحور این سازمان و درگاه ملی مجوز‌ها عمل می‌کند.

وی بیان کرد: متقاضیان پس از ثبت درخواست‌های خود در درگاه ملی مجوزها، طی مدت ۲۴ ساعت فرصت دارند تا از طریق لینک دریافتی به درگاه تخصصی مراجعه کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جزء نخستین سازمان‌های دولتی است که طی ۱۵ سال گذشته خدماتی مانند صدور کارت هوشمند رانندگان را به صورت الکترونیکی ارائه کرده و با الزام دولت مبنی بر ارائه همه خدمات در درگاه ملی مجوزها، این خدمت نیز به عنوان گام آغازین فرآیند در این سامانه ثبت و پیگیری می‌شود.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد داشبورد مدیریتی سامانه مدیریت مجوزها، گفت: از این طریق، امکان مدیریت و نظارت بر همه درخواست‌های صادره و موارد انصرافی یا لغو شده برای مدیران سازمانی و همچنین مدیران ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌ها به صورت دقیق قابل انجام است.

وی مدیریت زمان رسیدگی به درخواست‌ها و تسریع در روند بررسی آنها را از مزایای این سامانه برشمرد و گفت: به این ترتیب، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌تواند وضعیت هر مجوز را به صورت جداگانه رصد و بر روند رسیدگی به درخواست‌ها به‌طور کامل نظارت کند.

 رئیس سازمان راهداری خاطرنشان کرد: سامانه مدیریت مجوز‌ها به عنوان بازوی اصلی مدیریت و راهبری صدور مجوزها، نقش مؤثری در شفافیت، تسهیل فرآیند‌های اعطای مجوز و ارتقای ابزار‌های نظارتی ایفا می‌کند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: سازمان راهداری ، رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی
خبرهای مرتبط
تاکید وزیر بر تشکیل کارگروه مشترک با نمایندگان اصناف حمل‌ونقل
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
هیچ کمبودی در اتوبوس برای بازگشت زائران وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارورسازی ابر‌ها در ایران منجر به بارندگی در کشور‌های همسایه نمی‌شود
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
قیمت کنسرو ماهی به ۱۱۹ هزارتومان رسید
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
شفافیت تمامی معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
آخرین اخبار
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
آغاز تحویل اتوبوس‌های ساخت داخل از ماه آینده
۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید
صادرات ۵۰ درصدی محصولات سرمایشی و گرمایشی
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
تراکم جمعیتی در تهران بالاتر از حد استاندارد است/ سکونت ۴۰۰ نفر در هر هکتار + فیلم
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
ایران رتبه هشتم تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اعلام شد
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
۲۶ هزار زائر عمره از ۱۴ ایستگاه به سرزمین وحی اعزام شدند
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند
مصرف ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین در کشور معادل ۵۰ هزار استخر
شرکت‌های صوری در دام مالیات افتادند