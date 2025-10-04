باشگاه خبرنگاران جوان - رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان با اشاره به ارائه همه مجوزهای رسمی کشور از طریق درگاه ملی مجوزها، اظهار کرد: متقاضیان میتوانند بدون واسطه درخواست خود را در این سامانه ثبت و مراحل انجام را به صورت الکترونیکی پیگیری کنند، تا در نهایت مجوز رسمی صادر و کد یکتای ملی برای آن تخصیص داده شود.
وی افزود: مجوزهای سازمان راهداری و حملونقل جادهای شامل صدور کارت هوشمند، موافقت اصولی مجتمعهای خدماتی - رفاهی بینشهری، حریم راه، مراکز معاینه فنی، تیرپارکها و موارد مشابه از طریق درگاه ملی مجوزها ارائه و صادر میشوند.
معاون وزیر و رئیس سازمان با اشاره به اینکه صدور کارت هوشمند رانندگان ناوگان شهری و بینشهری به عنوان پرتقاضاترین درخواست مجوزها، تنها از طریق درگاه ملی مجوزها امکانپذیر است، تصریح کرد: پس از ثبت درخواست و ارائه مستندات از سوی متقاضیان و انجام استعلامهای الکترونیکی لازم، در کوتاهترین زمان ممکن مجوز مورد درخواست صادر و تأیید خواهد شد.
اکبری با تشریح ساختار درختی اتصال سامانههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای به درگاه ملی مجوزها، خاطرنشان کرد: سامانه «مدیریت مجوزها» به عنوان سامانه واسط بین سامانههای مجوزمحور این سازمان و درگاه ملی مجوزها عمل میکند.
وی بیان کرد: متقاضیان پس از ثبت درخواستهای خود در درگاه ملی مجوزها، طی مدت ۲۴ ساعت فرصت دارند تا از طریق لینک دریافتی به درگاه تخصصی مراجعه کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: سازمان راهداری و حملونقل جادهای جزء نخستین سازمانهای دولتی است که طی ۱۵ سال گذشته خدماتی مانند صدور کارت هوشمند رانندگان را به صورت الکترونیکی ارائه کرده و با الزام دولت مبنی بر ارائه همه خدمات در درگاه ملی مجوزها، این خدمت نیز به عنوان گام آغازین فرآیند در این سامانه ثبت و پیگیری میشود.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد داشبورد مدیریتی سامانه مدیریت مجوزها، گفت: از این طریق، امکان مدیریت و نظارت بر همه درخواستهای صادره و موارد انصرافی یا لغو شده برای مدیران سازمانی و همچنین مدیران ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای استانها به صورت دقیق قابل انجام است.
وی مدیریت زمان رسیدگی به درخواستها و تسریع در روند بررسی آنها را از مزایای این سامانه برشمرد و گفت: به این ترتیب، سازمان راهداری و حملونقل جادهای میتواند وضعیت هر مجوز را به صورت جداگانه رصد و بر روند رسیدگی به درخواستها بهطور کامل نظارت کند.
رئیس سازمان راهداری خاطرنشان کرد: سامانه مدیریت مجوزها به عنوان بازوی اصلی مدیریت و راهبری صدور مجوزها، نقش مؤثری در شفافیت، تسهیل فرآیندهای اعطای مجوز و ارتقای ابزارهای نظارتی ایفا میکند.
