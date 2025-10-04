دربی اصفهان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران امشب تیم فوتبال سپاهان از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه خانگی اش نقش جهان میزبان ذوب آهن بود و در نهایت دربی اصفهان با تساوی بدون گل به پایان رسید.
۲ تیم موقعیتهای اندکی روی دروازههای یکدیگر خلق کردند، اما هیچکدام نتوانستند قفل دروازهها را باز کند.
شاهین طاهرخانی در دقیقه ۱۷ توانست برای ذوبیها یک پنالتی بگیرد، اما پیام حیدری داور بازی پس از بازبینی با VAR نظر خود را تغییر داد.
در دقیقه ۸۸ کاوه رضایی دروازه ذوب آهن را باز کرد، اما داور با کمک VAR این گل را مردود اعلام کرد.
سپاهان با این تساوی ۶ امتیازی شد و در رده دوازدهم جدول لیگ برتر قرار دارد.
ذوب آهن نیز با ۵ امتیاز در رده چهاردهم قرار دارند.