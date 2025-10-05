مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان تهران گفت: ساخت مدارس استثنایی در مناطق فاقد این فضاها آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - در گوشهوکنار شهر، کودکانی هستند که دنیایشان رنگ و بوی دیگری دارد؛ کودکانی که شاید مسیر یادگیری برایشان کمی دشوارتر باشد، اما دلهایشان سرشار از شوق دانستن است. آنها همان دانشآموزان مدارس استثناییاند قهرمانان کوچک زندگی که با تلاش و پشتکار خود، هر روز صفحهای تازه از امید را مینویسند.
در روزگاری که عدالت آموزشی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان تهران از برنامههای ویژه برای حمایت از این دانشآموزان سخن گفته است.
یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی در دولت چهاردهم، به برنامههای ویژه برای دانشآموزان نیازمند در مدارس استثنایی پرداخت.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان تهران افزود: تلاش ما بر این است که به ویژه در مناطقی که فاقد مدارس استثنایی هستند، اقداماتی را انجام دهیم. شناسایی این مناطق انجام شده و در برخی از آنها عملیات ساخت مدارس استثنایی آغاز شده است.
یوسف بهارلو ادامه داد: در مناطقی که هنوز این مدارس راهاندازی نشدهاند، ما در حال استفاده از منابع دولتی و خیرساز برای توسعه فضاهای آموزشی هستیم. یکی از اولویتهای ما توسعه سرانه فضای آموزشی در مدارس استثنایی است.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان تهران تصریح کرد:سرانه فضای آموزشی این مدارس به صورت مستقل محاسبه نمیشود و در مجموع سرانه فضای آموزشی کشور لحاظ میشود. اما ما به این موضوع توجه ویژهای داریم و در دستور کار خود قرار دادهایم.