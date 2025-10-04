باشگاه خبرنگاران جوان ؛ امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی فرمانده منطقه دوم ولایت نداجا در مراسم گرامیداشت حرکت تاریخی ناوگروه ٨۶ به دور کره زمین، در جمع فرماندهان این منطقه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ٨سال دفاع مقدس و حماسه ١٢روزه، اعتلای تمدن نوین ایران اسلامی مقتدر را راهبرد حیاتی و تعیین کننده نیروی دریایی ارتش دانست و تصریح کرد: سال ها تحریم و زور و جنگ دشمن علیه ملت بزرگ ایران، خللی در اراده و ملی گرایی ایجاد نکرده و تمدن نوین ایران اسلامی مقتدر، خاری در چشم دشمنان است.

دریادار دوم فتاحی، با اشاره به فعالسازی تحریم های جدید علیه ملت ایران، دشمن را در شناسایی روحیه مقاومت و سلحشوری ایرانی ها، ناتوان توصیف کرد و افزود: دشمنان، با تحمیل جنگ و تحریم، بدنبال از بین بردن ملی گرایی هستند، اگر می‌خواهند ملت ما را بشناسند، به تاریخ مقاومت این سرزمین کهن بنگرند، که چگونه در برابر زورگویان و لشکرهای دشمنان، ایستادگی کردند.

فرمانده منطقه دوم ولایت، تحریم های ظالمانه و پی در پی دشمنان علیه ملت ایران را نقض فاحش حقوق بشر عنوان کرد و گفت: بارها ثابت کرده ایم، تحریم، اثری در عزم ما برای اعتلای ایران مقتدر ندارد و برای نیروهای مسلح و نیروی دریایی، راهبرد حیاتی و تعیین کننده است.

امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی، حرکت حول محور ولایت را علت سعادت و پیروزی های سرافرازانه جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: در جنگ ١٢ روزه، برای همگان مسجل شد، که مقام معظم رهبری، قطب نمای حرکت ملت بزرگ ایران و ناخدای کشتی انقلاب اسلامی، در گذر از طوفان های سهمگین هستند.

فرمانده ناوگروه ٨۶، تیر تحریم ها را کلید گشایش درب خودکفایی و خودباوری دانست و افزود: دشمنان فکر می‌کنند با تحریم، ملت ایران را ضعیف و حقیر میکنند ولی نمی‌دانند که از دل تحریم ها فرصت هایی ایجاد می‌شود که جوانان متخصص ایرانی، سوار بر ناوشکن ساخت ایران، با افتخار دل به دریاها و اقیانوس های دوردست و ناشناخته میزنند و مأموریت دور دنیا را به اتمام می رسانند و تحریم های تجهیزاتی، آموزشی و تحریم حین اجرای مأموریت، خللی در اراده آنان ایجاد نمی‌کند.

وی، افزود: سبک تخصص و تجهیزات در نیروهای دریایی جهان، عموماً متعلق به چند قدرت برتر دریایی است ولی تحریم ها، قدرت ساخت تجهیزات مدرن و جسارت طراحی تخصص های نوین دریانوردی را به ما داد که در مأموریت پیرامون کره زمین، به اجرا در آمد و مهر استاندارد بین المللی را دریافت نمود.

امیر دریادار دوم فتاحی، حمله رژیم صهیونسیتی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در جنگ ١٢ روزه را خطای محاسباتی دشمن در شناسایی قدرت آفندی و پدافندی نیروهای مسلح دانست و گفت: دشمنان، تنها قطره ای از دریای قدرت نیروهای مسلح را در جنگ ١٢ روزه دیدند و در برابر هرگونه ماجراجویی جدید دشمنان علیه ملت بزرگ ایران، با روش هایی که دشمن به فکرش خطور نمی‌کند، با تمام توان و قوا، خواهیم ایستاد.

منبع :روابط عمومی منطقه دوم ولایت نداجا