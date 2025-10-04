یک قلاده خرس قهوه‌ای نر که در حوزه استحفاظی شهرستان آمل در تله سیمی گرفتار شده بود، رهاسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - علیرضا ابراهیمی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش مازندران گفت: یک قلاده خرس قهوه‌ای نر حدود ۸ ساله که در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در حوزه استحفاظی شهرستان آمل در تله سیمی گرفتار شده بود، با تلاش نیرو‌های محیط زیست و تیم دامپزشکی از تله آزاد و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

او افزود:پس از دریافت گزارش اولیه، تیمی عملیاتی متشکل از دامپزشک معتمد اداره‌کل، نیرو‌های یگان حفاظت و مأموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل به محل اعزام شد.

ابراهیمی گفت: در این عملیات، خرس پس از مقیدسازی ایمن و آزادسازی از تله، تحت ارزیابی و معاینه دامپزشکی قرار گرفت و با تأیید سلامت کامل حیوان، در زیستگاه مناسب و امن خود با رعایت ملاحظات زیستی و ایمنی رهاسازی شد.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ضمن قدردانی از همکاری جوامع محلی در گزارش به‌موقع این رخداد، اعلام کرد: هرگونه استفاده از تله و ابزار‌های غیرمجاز صید و شکار اقدامی غیرقانونی و مصداق حیوان‌آزاری محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

برچسب ها: خرس قهوه ای ، حیات وحش مازندران
خبرهای مرتبط
تصاویری زیبا از حیات وحش مازندران + فیلم
خرس تیرخورده هفت‌خال تلف شد
تلف شدن ۲ قلاده خرس تیرخورده در منطقه نشل آمل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پنجشنبه‌ها در مازندران تعطیل شد
عزم جدی برای برخورد با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز؛ ۳۲۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در ساری شناسایی شد
پیش‌بینی ۶۰ میلیون دلار درآمد ارزی از صادرات کیوی مازندران
عفو ۳ زندانی تعزیراتی در مازندران
شناسایی و برخورد با ۶۷۱ مورد تجاوز به حریم راه‌های مازندران
ثبت ۲ وقف جدید به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان در نوشهر و چالوس
جاده کندوان از سمت چالوس به کرج یکطرفه شد
آغاز کشت اولین مزرعه کلزای شهرستان ساری با رقم اکاپی
آخرین اخبار
جاده کندوان از سمت چالوس به کرج یکطرفه شد
آغاز کشت اولین مزرعه کلزای شهرستان ساری با رقم اکاپی
ثبت ۲ وقف جدید به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان در نوشهر و چالوس
شناسایی و برخورد با ۶۷۱ مورد تجاوز به حریم راه‌های مازندران
عفو ۳ زندانی تعزیراتی در مازندران
پنجشنبه‌ها در مازندران تعطیل شد
پیش‌بینی ۶۰ میلیون دلار درآمد ارزی از صادرات کیوی مازندران
عزم جدی برای برخورد با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز؛ ۳۲۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در ساری شناسایی شد
زمین‌گیر شدن اوباش قمه به دست توسط پلیس بابل + فیلم