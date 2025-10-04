باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - علیرضا ابراهیمی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش مازندران گفت: یک قلاده خرس قهوهای نر حدود ۸ ساله که در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در حوزه استحفاظی شهرستان آمل در تله سیمی گرفتار شده بود، با تلاش نیروهای محیط زیست و تیم دامپزشکی از تله آزاد و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.
او افزود:پس از دریافت گزارش اولیه، تیمی عملیاتی متشکل از دامپزشک معتمد ادارهکل، نیروهای یگان حفاظت و مأموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل به محل اعزام شد.
ابراهیمی گفت: در این عملیات، خرس پس از مقیدسازی ایمن و آزادسازی از تله، تحت ارزیابی و معاینه دامپزشکی قرار گرفت و با تأیید سلامت کامل حیوان، در زیستگاه مناسب و امن خود با رعایت ملاحظات زیستی و ایمنی رهاسازی شد.
ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران ضمن قدردانی از همکاری جوامع محلی در گزارش بهموقع این رخداد، اعلام کرد: هرگونه استفاده از تله و ابزارهای غیرمجاز صید و شکار اقدامی غیرقانونی و مصداق حیوانآزاری محسوب میشود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.