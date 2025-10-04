رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به ادامه تجاوزات رژیم اسرائیل علیه غزه، گفت که حماس باید سریع اقدام کند در غیر این صورت وضع تغییر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشت: «من از اینکه اسرائیل موقتاً بمباران را متوقف کرده تا به روند آزادی اسرا و توافق صلح فرصتی برای تکمیل شدن بدهد، قدردانی میکنم».
او همچنین اشاره کرد که این روند باید هرچه سریعتر انجام شود و ادعا کرد که در غیر این صورت، وضعیت تغییر خواهد کرد. ترامپ در این خصوص نوشت: «حماس باید سریع اقدام کند، وگرنه همه چیز خراب خواهد شد. من تأخیری را که بسیاری فکر میکنند اتفاق خواهد افتاد، تحمل نخواهم کرد. بیایید این کار را سریع انجام دهیم. با همه منصفانه رفتار خواهد شد!»
ترامپ در حالی ادعا میکند رژیم اسرائیل حملات خود را متوقف کرده، که رسانههای فلسطینی ساعاتی پیش از شهادت ۱۷ نفر در حمله هوایی رژیم اسرائیل به محله «تفاح» شهر غزه خبر دادند. گفته میشود که ۷ نفر از این شهدا کودک بودند.
این حمله در حالی رخ داد که رادیو نظامی ارتش رژیم اسرائیل بامداد شنبه مدعی شد که نیروهای اسرائیلی دستور گرفتهاند فعالیتهای خود در نوار غزه را به «حداقل» کاهش دهند و تنها به اقدامات «دفاعی» محدود شوند. همچنین ادعا شد که عملیات برای تصرف شهر غزه «متوقف» شده است.
