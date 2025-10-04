باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کریمی رئیس پلیس راهور استان فارس گفت: کار ارزشمندی که خیرین شهرساز و فرهنگساز در قالب همیاران مهربان ترافیک آغاز کردهاند، نمونهای موفق از مشارکت مردمی در حوزهای حیاتی مانند ترافیک است.
او افزود: این افراد بدون هیچ چشمداشتی و صرفاً بهصورت داوطلبانه در معابر حضور دارند و کمک آنان به روانسازی ترافیک و ارتقای فرهنگ رانندگی قابل توجه است.
سرهنگ کریمی افزود: پلیس راهور از چنین حرکتهایی حمایت میکند و امیدواریم این تجربه به الگویی در دیگر شهرهای استان نیز تبدیل شود.
به گفته او، حضور همیاران مهربان ترافیک در چهارراهها قوت قلبی برای پلیس راهور است و انگیزه همکاران این مجموعه را برای ارائه خدمات بهتر افزایش میدهد.
کریمی همچنین بر معرفی این افراد دلسوز به جامعه تأکید کرد و از رانندگان خواست با این حرکت ارزشمند همراه و همدل باشند.
سیدعبدالرضا دستغیب، مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز، نیز با بیان اینکه همیاران مهربان ترافیک افتخار شهر شیراز هستند اظهار داشت: سابقه اجرای طرح همیاران مهربان ترافیک از سال ۹۵ با هدف ارتقای فرهنگ رانندگی و تسهیل در تردد شهری آغاز شده است و تاکنون بیش از ۳۵۰ نفر آموزش دیدهاند و حدود ۱۰۰ نفر به طور فعال با مجمع همکاری دارند.
او با بیان اینکه این اقدام رویکردی ایجابی و فرهنگی دارد، تأکید کرد: به جای برخورد سلبی، تلاش کردهایم بر آموزش و همراهی با شهروندان تمرکز کنیم و امیدواریم با تداوم حضور همیاران در نقاط پررفتوآمد، پیام فرهنگسازی و همدلی در میان شهروندان شیراز گسترش یابد.
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز همچنین یادآور شد: در سالهای اخیر و در ۱۸ مرحله، از رانندگان قانونمند نیز تجلیل شده و در آینده برنامههایی برای تقدیر از راکبان موتورسیکلت قانون مدار در نظر گرفتهایم تا ضرورت استفاده از کلاه ایمنی و رعایت قوانین بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
برگزارکنندگان این آیین ابراز امیدواری کردند که با گسترش فعالیت همیاران مهربان ترافیک در سطح شهر، گامی مؤثر در کاهش حوادث رانندگی و ارتقای فرهنگ ترافیکی شهروندان برداشته شود.
در آیینی با حضور رئیس پلیس راهور استان فارس، مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز و یک عضو هیأت امنای مجمع، از فعالیت "همیاران مهربان ترافیک" در سه تقاطع سینما سعدی، پانزده خرداد و پیروزی قدردانی شد.
منبع: روابط عمومی شهرساز