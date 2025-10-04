باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام ارشد اطلاعاتی اوکراین در روز شنبه مدعی شد که چین در حال ارائه اطلاعات به روسیه است تا مسکو بتواند حملات موشکی بهتری را در داخل اوکراین انجام دهد.

اوله الکساندروف، یکی از مقامات آژانس اطلاعات خارجی اوکراین به خبرگزاری دولتی اوکراینی گفت که چین در حال انتقال اطلاعات ماهواره‌ای در مورد اهداف از جمله اهدافی است که از سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند می‌شوند.

الکساندروف گفت: «شواهدی از سطح بالای همکاری بین روسیه و چین در انجام شناسایی ماهواره‌ای از خاک اوکراین به منظور شناسایی و بررسی بیشتر اهداف استراتژیک برای هدف‌گیری وجود دارد. همانطور که در ماه‌های اخیر دیده‌ایم، این سایت‌ها ممکن است متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی باشند.»

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و مقامات منطقه‌ای گفتند که حمله موشکی روسیه در ماه اوت به یک کارخانه لوازم خانگی متعلق به آمریکا در منطقه غربی زاکارپاتیا اصابت کرد و ۱۵ نفر را زخمی کرد.

زلنسکی در ماه آوریل مدعی شد که چین سلاح و باروت به روسیه عرضه می‌کند. او همچنین گفت که دولتش اطلاعاتی دارد مبنی بر اینکه چین در خاک روسیه سلاح تولید می‌کند.

منبع: رویترز