جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از کشف یک محموله پوشاک خارجی و فاقد مجوز قانونی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یوسف ملک زاده اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی از خبری مبنی بر انتقال یک محموله قاچاق از سمت استانهای جنوبی به سمت شهر شیراز مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
او افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مسیر حرکت قاچاقچیان شناسایی و مأموران پلیس در این راستا دو دستگاه کامیون را در یکی از محورهای مواصلاتی منتهی به شهر شیراز توقیف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در بازرسی از این کامیونها حدود ۴۰۰ بسته انواع پوشاک فاقد مجوز قانونی که در خودروها جاسازی شده بود، کشف شد، گفت: در این خصوص ۵ متهم دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.
سردار ملک زاده با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق بنا به اظهار نظر کارشناسان مربوطه ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: مبارزه بی امان با قاچاق کالا به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فارس قرار دارد.
قتل مقتول با چاقو و دستگیری قاتل توسط پلیس ممسنی
فرمانده انتظامی ممسنی از دستگیری قاتلی خبر داد که مردی ۴۲ ساله را با سلاح سرد به قتل رسانده بود.
سرهنگ سیدمحمد صدرایینژاد بیان کرد: روز دهم مهرماه سال جاری یک فقره درگیری منجر به قتل در روستای "گلگون" از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس ممسنی اعلام و بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
او افزود: ماموران در بررسیهای اولیه مطلع شدند که جوانی به دلیل اختلافات شخصی با ۲ نفر درگیر و با سلاح سرد مردی ۴۲ ساله را به قتل و فردی دیگر را نیز مجروح کرده و متواری شده است.
فرمانده انتظامی ممسنی ادامه داد: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند قاتل را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
سرهنگ صدرایینژاد با اشاره به اینکه مجروح به بیمارستان منتقل و حال وی رضایتبخش است، گفت: قاتل ۲۳ ساله پس از اقرار به قتل برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
مصالحه ۶۷ درصدی پروندههای قضایی در کلانتریهای فارس
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه رویکرد مشاوره در فرماندهی انتظامی، پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است، گفت: بیش از ۶۷ درصد از پروندههای قضایی در کلانتریهای استان فارس منجر به مصالحه شده است.
سرهنگ حمید افرامن اظهار داشت: رویکرد مشاوره در فرماندهی انتظامی، پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است و اگر خانواده تحکم یابد، بسیاری از جرائم و آسیبها کاهش مییابد.
او افزود: مراکز مشاوره در فرماندهی انتظامی با هدف ایجاد رابطه نزدیک و صمیمی و اعتماد آمیز پلیس با مردم، شناسایی ریشهها و زمینههای رفتارهای ناهنجار و بزهکاری ها، تلاش برای از بین بردن ریشههای مشکلات اجتماعی و پیشگیری از آنها و آگاهسازی جامعه برای افزایش تواناییهای مقابلهای و ایجاد فرهنگ مشاوره و مددکاری اجتماعی راه اندازی شده است که این بیانگر نگرش جامعه محوری پلیس میباشد و نتیجه کار این مراکز به نحو مستقیم و غیرمستقیم به تامین امنیت در جامعه منجر خواهد شد.
سرهنگ افرامن گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس با راه اندازی واحدهای آموزشی و مراکز مشاوره تخصصی تلاش میکند تا شناخت و آگاهی جوانان و خانوادهها را از آسیبها و جرائم اجتماعی فراروی آنها ارتقاء دهد و گام موثری در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بردارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس تصریح کرد: از جمله اقدامات مهم و تاثیر گذاری که پلیس فارس به منظور حل مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی در جامعه انجام میدهد، ارائه خدمات مشاوره فردی به شهروندان است که این اقدام توسط مشاوران در مرکز مشاوره و دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتریها صورت میپذیرد.
او افزود: در کلانتریهای سطح استان فارس؛ تلاش مشاوران و مددکاران اجتماعی کلانتریها بر این است که بتوانند با یک مداخله حرفهای و تخصصی، بین طرفین پروندههای قضایی از جمله؛ پروندههای خانوادگی، اجتماعی و حقوقی یک مصالحه پایدار ایجاد کنند.
سرهنگ افرامن با بیان اینکه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴؛ در مجموع بیش از ۳۸ هزار نفر برای دریافت خدمات مشاورهای به مرکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتریهای استان فارس مراجعه کردهاند و از خدمات مشاورهای بهرهمند شدهاند، خاطرنشان کرد: در این مدت، بیش از ۶۷ درصد از پروندههای ارجاعی به مشاوران و مددکاران اجتماعی در کلانتریهای استان فارس منجر به سازش و مصالحه شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس تصریح کرد: شهروندان عزیز میتوانند جهت اخذ نوبت مشاوره با شماره تلفن ۳۲۲۲۷۰۰۶، ۰۷۱ تماس حاصل نمایند و جهت مراجعه حضوری به مرکز مشاوره آرامش پلیس فارس به آدرس شیراز، میدان حر، روبروی کلانتری ۱۱ زند مراجعه کنند.
موتورسیکلت ۹ میلیاردی فاقد مجوز در استهبان روانه پارکینگ شد
فرمانده انتظامی شهرستان استهبان از کشف یک دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز به ارزش ۹ میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگ حجتاله احمدیان بیان کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی استهبان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت یاماها ۹۰۰cc مشکوک و با اقدامات فنی آن را متوقف کردند.
او با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راکب برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
واژگونی سواری شاهین یک کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت
رئیس پلیسراه شمال استان از واژگونی خودرو دنا در محور مواصلاتی شیراز-سپیدان با یک کشته و ۲ مصدوم خبر داد.
سرهنگ صادق سلیمی اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو در محور مواصلاتی شیراز-سپیدان به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، بلافاصله عوامل پلیس راه به همراه عوامل امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
او اضافه کرد: پس از حضور ماموران مشاهده شد که یک خودرو شاهین با ۳ سرنشین از جاده خارج و واژگون شده است.
رئیس پلیسراه شمال استان با بیان اینکه متاسفانه یکی از سرنشینان خودرو به دلیل شدت صدمات وارده جان باخته و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شده است، اظهار داشت: علت این حادثه دلخراش از سوی کارشناس تصادفات، عدم توجه به جلو از سوی راننده اعلام شده است.
منبع: پلیس فارس