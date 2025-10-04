باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امشب در استان‌های مازندران و گلستان در بعضی ساعات بارش پراکنده باران رخ می دهد.

وی ادامه داد: طی این مدت برای نیمه شرقی کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد: از روز یکشنبه در نوار شمالی کشور دما به‌طور نسبی افزایش یافته و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در نوار شرقی کشور به طور محسوس کاهش می‌باید.

وی افزود:امشب آسمان تهران صاف، گاهی وزش باد و از بعدازظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه خواهد رسید.