بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه

واحد بخار شماره یک نیروگاه بعثت که از اول مهرماه ۱۴۰۴ به‌منظور انجام تعمیرات دوره‌ای از مدار خارج شده بود، پس از انجام عملیات گسترده تعمیراتی و در مدت زمان کوتاه ۱۰ روزه، در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۲۰ با ظرفیت کامل ۷۰ مگاوات و با هماهنگی مرکز کنترل، با شبکه سراسری برق کشور پارالل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - واحد بخار شماره یک نیروگاه بعثت که از اول مهرماه ۱۴۰۴ به‌منظور انجام تعمیرات دوره‌ای از مدار خارج شده بود، پس از انجام عملیات گسترده تعمیراتی و در مدت زمان کوتاه ۱۰ روزه، در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۲۰ با ظرفیت کامل ۷۰ مگاوات و با هماهنگی مرکز کنترل، با شبکه سراسری برق کشور پارالل شد.

در همین راستا علیرضا شیخی، مدیرعامل نیروگاه بعثت بیان کرد: اجرای تعمیرات با این حجم کار در بازه زمانی محدود، نشانه‌ای از خودکفایی و اتکا به دانش فنی داخلی است.

او افزود: در این دوره تعمیراتی، اقدامات کلیدی شامل رفع نشتی سوپرهیتر و هات باکس، رفع نشتی اسپری واتر بویلر، رفع نشتی ولو خروجی فیدپمپ ۱ B، تخلیه و شستشوی استخر برج خنک‌کن و آبگیری مجدد، تمیزکاری کویل‌های کندانسور و کولر‌های روغن، تست نشت‌یابی و رفع نقص کویل‌های کندانسور، تمیزکاری هیت اکسچنجر و توری ساکشن پمپ‌های کولینگ، سرویس ایرهیتر و رفع نشتی روغن یاتاقان FD FAN‌ها و دیگر تجهیزات مرتبط انجام شد.

شیخی این موفقیت را گامی مهم در راستای تأمین برق پایدار، به‌ویژه در آستانه فصل پیک مصرف زمستان، دانست و تأکید کرد که چنین تعمیرات فشرده‌ای علاوه بر ارتقای قابلیت اطمینان و افزایش بهره‌وری، نقش کلیدی در کاهش هزینه‌های نگهداری نیروگاه دارد.

گفتنی است، نیروگاه بعثت تهران با ظرفیت تولیدی ۲۴۰ مگاوات و متشکل از سه واحد بخار ۸۲.۵ مگاواتی، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال پایدارترین نیروگاه‌های حرارتی کشور، همچنان نقش حیاتی در ثبات و پایداری شبکه برق پایتخت ایفا می‌کند.

برچسب ها: نیروگاه بعثت ، تولید برق ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
پروژه تعمیراتی واحد S۱ نیروگاه ایرانشهر به دست متخصصان داخلی
مدیریت سوخت نیروگاه‌ها نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه‌هاست
۱۶۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارورسازی ابر‌ها در ایران منجر به بارندگی در کشور‌های همسایه نمی‌شود
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
قیمت کنسرو ماهی به ۱۱۹ هزارتومان رسید
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
شفافیت تمامی معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
آخرین اخبار
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
آغاز تحویل اتوبوس‌های ساخت داخل از ماه آینده
۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید
صادرات ۵۰ درصدی محصولات سرمایشی و گرمایشی
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
تراکم جمعیتی در تهران بالاتر از حد استاندارد است/ سکونت ۴۰۰ نفر در هر هکتار + فیلم
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
ایران رتبه هشتم تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اعلام شد
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
۲۶ هزار زائر عمره از ۱۴ ایستگاه به سرزمین وحی اعزام شدند
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند
مصرف ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین در کشور معادل ۵۰ هزار استخر
شرکت‌های صوری در دام مالیات افتادند