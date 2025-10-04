بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - واحد بخار شماره یک نیروگاه بعثت که از اول مهرماه ۱۴۰۴ بهمنظور انجام تعمیرات دورهای از مدار خارج شده بود، پس از انجام عملیات گسترده تعمیراتی و در مدت زمان کوتاه ۱۰ روزه، در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۲۰ با ظرفیت کامل ۷۰ مگاوات و با هماهنگی مرکز کنترل، با شبکه سراسری برق کشور پارالل شد.
در همین راستا علیرضا شیخی، مدیرعامل نیروگاه بعثت بیان کرد: اجرای تعمیرات با این حجم کار در بازه زمانی محدود، نشانهای از خودکفایی و اتکا به دانش فنی داخلی است.
او افزود: در این دوره تعمیراتی، اقدامات کلیدی شامل رفع نشتی سوپرهیتر و هات باکس، رفع نشتی اسپری واتر بویلر، رفع نشتی ولو خروجی فیدپمپ ۱ B، تخلیه و شستشوی استخر برج خنککن و آبگیری مجدد، تمیزکاری کویلهای کندانسور و کولرهای روغن، تست نشتیابی و رفع نقص کویلهای کندانسور، تمیزکاری هیت اکسچنجر و توری ساکشن پمپهای کولینگ، سرویس ایرهیتر و رفع نشتی روغن یاتاقان FD FANها و دیگر تجهیزات مرتبط انجام شد.
شیخی این موفقیت را گامی مهم در راستای تأمین برق پایدار، بهویژه در آستانه فصل پیک مصرف زمستان، دانست و تأکید کرد که چنین تعمیرات فشردهای علاوه بر ارتقای قابلیت اطمینان و افزایش بهرهوری، نقش کلیدی در کاهش هزینههای نگهداری نیروگاه دارد.
گفتنی است، نیروگاه بعثت تهران با ظرفیت تولیدی ۲۴۰ مگاوات و متشکل از سه واحد بخار ۸۲.۵ مگاواتی، بهعنوان یکی از قدیمیترین و در عین حال پایدارترین نیروگاههای حرارتی کشور، همچنان نقش حیاتی در ثبات و پایداری شبکه برق پایتخت ایفا میکند.