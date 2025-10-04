باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه هند روز شنبه اعلام کرد که نارندرا مودی، نخست وزیر هند در یک سفر رسمی به هند در ۸ و ۹ اکتبر (۱۶ و ۱۷ مهر) میزبان کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس خواهد بود.

این وزارتخانه اعلام کرد که قرار است این دو رهبر در ۹ اکتبر در بمبئی دیدار کنند تا پیشرفت‌های حاصل از مشارکت استراتژیک جامع هند و انگلیس را بررسی کرده و در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌و‌گو کنند. مودی و استارمر همچنین با رهبران تجاری دیدار خواهند کرد تا فرصت‌های مرتبط با توافق جامع اقتصادی و تجاری هند و انگلیس را ارزیابی کنند.

این سفر اولین سفر استارمر به این کشور از زمان تصدی سمت خود است و پس از سفر مودی به انگلیس در ماه ژوئیه انجام می‌شود.

