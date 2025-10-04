باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- نیروگاه برق خورشیدی اداره بهزیستی شهرستان بانه با هدف کاهش چشمگیر مصرف برق شبکه سراسری و تضمین ارائه خدمات بدون وقفه به جامعه هدف، فعال شد.

این اقدام در چارچوب مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته است و بر اساس این مصوبه، تمامی ادارات دولتی و دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری موظف شده‌اند تا ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

این نیروگاه دارای مزایای متعددی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: کاهش قابل توجه مصرف برق از شبکه سراسری، جلوگیری از اعمال تعرفه و جریمه ۳ برابری که در صورت عدم اجرای مصوبه اعمال می‌شود، استفاده از انرژی‌های پاک و دوستدار محیط زیست و بدون آلاینده‌های محیطی، و همچنین ارائه خدمات بدون وقفه به مراجعین و جامعه هدف در صورت بروز احتمالی ناترازی برق و خاموشی‌ها.

این نیروگاه قادر است ۷۰ درصد برق مصرفی اداره بهزیستی بانه را در فصول غیر گرم تأمین کند و گام مهمی در جهت مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه است.