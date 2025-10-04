در راستای اجرای مصوبه هیأت دولت در خصوص تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلو واتی اداره بهزیستی شهرستان بانه به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی-  نیروگاه برق خورشیدی اداره بهزیستی شهرستان بانه با هدف کاهش چشمگیر مصرف برق شبکه سراسری و تضمین ارائه خدمات بدون وقفه به جامعه هدف، فعال شد.

این اقدام در چارچوب مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته است و بر اساس این مصوبه، تمامی ادارات دولتی و دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری موظف شده‌اند تا ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

این نیروگاه دارای مزایای متعددی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: کاهش قابل توجه مصرف برق از شبکه سراسری، جلوگیری از اعمال تعرفه و جریمه ۳ برابری که در صورت عدم اجرای مصوبه اعمال می‌شود، استفاده از انرژی‌های پاک و دوستدار محیط زیست و بدون آلاینده‌های محیطی، و همچنین ارائه خدمات بدون وقفه به مراجعین و جامعه هدف در صورت بروز احتمالی ناترازی برق و خاموشی‌ها.

این نیروگاه قادر است ۷۰ درصد برق مصرفی اداره بهزیستی بانه را در فصول غیر گرم تأمین کند و گام مهمی در جهت مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه است.

برچسب ها: کردستان ، نیروگاه ، خورشیدی
خبرهای مرتبط
تحصیل ۲۰۰ دانش آموز دارای آسیب شنوایی در کردستان
ارجاع بیش از سه هزار  نوآموز کردستانی به مرحله تخصصی سنجش سلامت
غنی‌سازی اوقات فراغت ۳۸۰ دانش آموز با نیاز ویژه در کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ۱۳ درصدی سرقت در شش ماه نخست سال جاری در کردستان
تدوین طرح جامع شهری با رویکرد مشارکتی آغاز شد
نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلو واتی بهزیستی بانه فعال شد/ تامین ۷۰ درصد برق مصرفی در فصول سرد
آخرین اخبار
نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلو واتی بهزیستی بانه فعال شد/ تامین ۷۰ درصد برق مصرفی در فصول سرد
کاهش ۱۳ درصدی سرقت در شش ماه نخست سال جاری در کردستان
تدوین طرح جامع شهری با رویکرد مشارکتی آغاز شد
عبور تجارت خارجی گمرکات کردستان در نیمه اول سال جاری از مرز ۴۲۶ میلیون دلار