سفر ۴۰ ساعته هوایی با غل و زنجیر به ایران + فیلم

روایت عجیب ایرانیان دیپورت شده از آمریکا درباره مصائب مهاجرت تا اخراج را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حدود ۵۰ ایرانی که به آمریکا مهاجرت کرده بودن به کشور بازگشتند. 

این بازگرداندن بخشی از سیاست جدید دولت آمریکا در راستای اخراج مهاجران غیر قانونی است، بسیاری از این افراد از طریق مرز مکزیک وارد آمریکا شده بودند و برخی هم دوره اقامت قانونی را داشتند که به دلیل رویکرد جدید مهاجرتی، کاخ سفید مجبور به ترک این کشور شدند. 

وزارت خارجه ایران خدمات کنسولی لازم را برای بازگشت این افراد فراهم کرده است.

