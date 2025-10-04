رئیس اورژانس بابل از احداث بیست و یکمین پایگاه اورژانس این شهرستان به همت خیّر حوزه سلامت در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، سید علی حسینی _ دکتر لعلی رئیس اورژانس بابل با بیان اینکه محدوده دانشگاهی این شهر نیازمند یک پایگاه مجهز اورژانس بود گفت: پایگاهی که امروز شاهد کلنگ‌زنی‌اش بودیم بیست و یکمین پایگاه پیش بیمارستانی در سطح شهرستان بابل است که به همت خیر عزیز شهرمان در حوزه بهداشت و درمان جناب آقای خورشیدی قرار است تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسد

وی تصریح کرد: این منطقه‌ای که پایگاه درش در حال احداث است منطقه‌ایست دانشگاهی با تراکم بالای جمعیت که نیاز بود یک پایگاه مجهز در این مکان فعال باشد.

دکتر لعلی با اشاره به تجهیز این پایگاه توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: پس از احداث بنا مقرر گردید تجهیز آن توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت گیرد که احتمالا طی زمانبندی ۶ ماهه با اعتباری بالغ بر ۱۵ الی ۲۰ میلیارد تومان تکمیل، تجهیز و به مرحله بهره‌برداری رسد

دکتر ربیعی رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با تاکید بر اهمیت وجود یک پایگاه اورژانس در محوطه دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با دارا بودن ۶ هزار دانشجو و ۱۵۰۰ دانشجوی خوابگاهی نیازمند آن بود تا یک مرکز شبانه‌روزی اورژانس را دارا باشد، به واسطه همین نیاز اقدام برای احداث یک پایگاه اورژانس در دستور کار دانشگاه نوشیروانی قرار گرفت

وی افزود: طی هماهنگی‌های صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشکی بابل آنها بحث تجهیز پایگاه را بر عهده گرفتند و همچنین مقرر گردید روند ساخت پایگاه را جناب آقای خورشیدی خیر نام آشنای بابلی عهده‌دار شوند که انشالله به نام پدر بزرگوارشان مرحوم خورشیدی بزرگ مزین خواهد شد

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با اشاره به اهدای زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع توسط این دانشگاه جهت احداث پایگاه گفت: این پایگاه که بصورت شبانه روزی قرار است به دانشگاه و مردم منطقه خدمت رسانی کند در زمینی به متراژ ۲۰۰ متر مربع در محدوده دانشگاه و در دو طبقه احداث خواهد شد.