باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر انگلیس، عصر امروز چند دیدار برگزار شد. در یکی از دیدارها، تیم آرسنال در ورزشگاه امارات میزبان وست هم بود و در نهایت این تیم را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد. شبی که دکلان رایس در برابر تیم سابقش درخشید و گل اول را زد و بوکایو ساکا با یک پنالتی دقیق جشن دویستمین بازی لیگ برتری خود را تکمیل کرد.

شاگردان آرتتا با این پیروزی ۱۶ امتیازی شدند و به صدر جدول رسیدند. وست هم نیز چهار امتیاز دارد.

منچستریونایتد در دیگر مسابقه در شبی بارانی در اولدترافورد میزبان ساندرلند بود که با دو گل به پیروزی رسید. بردی که همزمان با پنجاهمین بازی روبن آموریم روی نیمکت شیاطین سرخ رقم خورد و با گل‌های میسون مونت و بنجامین ششکو به‌دست آمد. این پیروزی کمی شیاطین سرخ را از بحران خارج کرد و با ۱۰ امتیاز به رتبه هشتم رسیدند. ساندرلند هم با ۱۱ امتیاز ششم است.

در دیگر مسابقه تاتنهام دو بر یک میزبانش لیدزیونایتد را شکست داد و با ۱۴ امتیاز به رتبه سوم رسید.