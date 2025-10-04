نراتزوری به پنجمین برد متوالی خود در تمامی رقابت‌ها دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین هفته از رقابت‌های سری آ ایتالیا، ورزشگاه جوزپه مه‌آتزا میزبان رقابتی جذاب و پرهیجان بین اینتر و کرمونزه بود که با پیروزی چهار بر یک نراتزوری به پایان رسید.

شاگردان کیوو عملکرد بسیار خوبی در این مسابقه داشتند و به جز صحنه گل، اجازه نفس‌کشیدن به حریفشان ندادند. آنژ یوان بونی مهاجم جدید و فرانسوی افعی ها، بهترین بازیکن زمین بود و با یک گل و سه پاس گل، نقش اول تیمش در این پیروزی لقب گرفت. لائوتارو مارتینز، دی مارکو و بارلا دیگر گل‌های اینتر را زدند.

با این برتری، اینتر ۱۲ امتیازی شد و به رتبه چهارم جدول سری آ صعود کرد.  

در سایر دیدارها، لاتسیو در ورزشگاه المپیکوی رم مقابل مهمانش تورینو در ثانیه‌های پایانی از شکست گریخت و در حالی که در دقیقه ۹۳ گل سوم را دریافت کرده بود، در دقیقه ۱۱۳ گل تساوی را زد و به تساوی ۳-۳ رضایت داد. پارما هم با یک گل از لچه شکست خورد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: اینتر ، سری آ ایتالیا
خبرهای مرتبط
سری آ ایتالیا؛
آاس رم ۲-۰ هلاس ورونا/ گاسپرینی از گرگ‌ها یک مدعی ساخته است
سری آ ایتالیا؛
میلان ۲ - ۱ ناپولی/ الگری به کونته نشان داد کت تن کیست + فیلم
لیگ قهرمانان اروپا؛
لیورپول در استانبول زمینگیر شد/ شکست مورینیو در بازگشت به استمفوردبریج و پیروزی اینتر و بایرن+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اپیدمی عذر خواهی در تکواندو؛ الزام یا ندامت!
کنایه سنگین اردکانی‌ها به استقلال
زیاده خواهی به اسم درویش!
تاریخ مصاف فوتسال ایران و روسیه اعلام شد
اولین پیروزی تاریخ واترپلو ایران مقابل چین؛ قدم نخست محکم‌تر از همیشه
نامه‌ دنیامالی به ۵۷ وزیر کشور‌های اسلامی برای تعلیق ورزش رژیم صهیونیستی
ترکیب احتمالی سپاهان برای بازی مقابل ذوب آهن
خبری از آرسن زاخاریان نیست
تلاش استقلالی‌ها برای استفاده از ماشاریپوف در لیگ برتر و آسیا
تعطیلی ۳ روزه تمرینات پرسپولیس
آخرین اخبار
اینتر ۴ - ۱ کرمونزه/ پیروزی نراتزوری با درخشش یک ستاره جدید+ فیلم
پیروزی آرسنال، منچستریونایتد و تاتنهام در لیگ جزیره + فیلم
دربی اصفهان برنده نداشت
مراسم تجلیل فدراسیون ژیمناستیک از شهدای جامعه ورزش برگزار شد
خسروی رکورد جهان را شکست و هفتمین طلایی ایران شد
بیانیه فدراسیون بسکتبال درخصوص درخواست وجه یک مربی از بازیکن جوان
اعلام زمان بازی‌های تیم ملی نوجوانان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی؛ نماینده ایران یک پله دیگر صعود کرد
انتخاب شعار کاروان ایران برای بازی‌های کشور‌های اسلامی
تقابل ناسار با قهرمانان وزنه‌بردار ایرانی
اخباری: فشار روی استقلال کار ما را هم سخت کرده است
دلیل دعوت نشدن موراتا به اردوی اسپانیا مشخص شد
نامه‌ دنیامالی به ۵۷ وزیر کشور‌های اسلامی برای تعلیق ورزش رژیم صهیونیستی
تعطیلی ۳ روزه تمرینات پرسپولیس
خبری از آرسن زاخاریان نیست
تلاش استقلالی‌ها برای استفاده از ماشاریپوف در لیگ برتر و آسیا
برتری تریر با یخچالی در هفته دوم بوندسلیگا
زیاده خواهی به اسم درویش!
تیم هیئت اسکیت استان مازندران قهرمان شد
نوروزی: کاروانی پاک به بحرین اعزام خواهد شد/مسئولیت دوپینگ با خود ورزشکار است
اولین پیروزی تاریخ واترپلو ایران مقابل چین؛ قدم نخست محکم‌تر از همیشه
اسبقیان: والیبال با تدابیر ویژه خیلی زود بازسازی شد
ترکیب احتمالی سپاهان برای بازی مقابل ذوب آهن
تاریخ مصاف فوتسال ایران و روسیه اعلام شد
تغییرات در تیم ملی تفنگ فنی بود/ سرعت پیشرفت با رضایی بیشتر از باقری است
کنایه سنگین اردکانی‌ها به استقلال
جزیره کیش میزبان جدید مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا
اپیدمی عذر خواهی در تکواندو؛ الزام یا ندامت!
حضور فرعباسی در دروازه استقلال تمدید شد
درخشش نمایندگان تنیس ساحلی ایران در هفته دوم رقابت‌های جهانی تایلند