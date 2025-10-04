باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین هفته از رقابت‌های سری آ ایتالیا، ورزشگاه جوزپه مه‌آتزا میزبان رقابتی جذاب و پرهیجان بین اینتر و کرمونزه بود که با پیروزی چهار بر یک نراتزوری به پایان رسید.

شاگردان کیوو عملکرد بسیار خوبی در این مسابقه داشتند و به جز صحنه گل، اجازه نفس‌کشیدن به حریفشان ندادند. آنژ یوان بونی مهاجم جدید و فرانسوی افعی ها، بهترین بازیکن زمین بود و با یک گل و سه پاس گل، نقش اول تیمش در این پیروزی لقب گرفت. لائوتارو مارتینز، دی مارکو و بارلا دیگر گل‌های اینتر را زدند.

با این برتری، اینتر ۱۲ امتیازی شد و به رتبه چهارم جدول سری آ صعود کرد.

در سایر دیدارها، لاتسیو در ورزشگاه المپیکوی رم مقابل مهمانش تورینو در ثانیه‌های پایانی از شکست گریخت و در حالی که در دقیقه ۹۳ گل سوم را دریافت کرده بود، در دقیقه ۱۱۳ گل تساوی را زد و به تساوی ۳-۳ رضایت داد. پارما هم با یک گل از لچه شکست خورد.