باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که روز دوشنبه، مصر میزبان هیئتی از جنبش حماس و همچنین یک هیئت صهیونیست خواهد بود تا طرفها درباره جزئیات تبادل اسرا گفتوگو کنند.
در همین حال، منابع ناشناس به شبکه تلویزیونی الحدث عربستان اعلام کردند که هیئتی از جنبش حماس امشب برای مذاکره در مورد توافق آتشبس و تبادل اسرا وارد قاهره خواهد شد.
پیش از این، منابع آگاه گفته بودند که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید و جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا روزهای یکشنبه و دوشنبه به مصر سفر میکنند تا به نهایی کردن جزئیات طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه کمک کنند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل ادعا میکند که همه اسرای اسرائیلی طی «چند روز آینده» بازخوهند گشت.
پیشتر، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، ماجد بن محمد الانصاری گفت که قطر هماهنگی با مصر و ایالات متحده را برای ادامه مذاکرات در مورد حل مناقشه در نوار غزه آغاز کرده است.
منبع: الجزیره