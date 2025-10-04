مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: با هدف ارتقای سطح سرمایه انسانی و پاسخ به نیاز‌های آموزشی و پژوهشی، مجوز استخدام پیمانی ۶۳۵ عضو هیأت علمی در مقطع دکتری تخصصی صادر شد.

بر اساس این گزارش، این مجوز صرفاً شامل افرادی است که در فراخوان‌های جذب هیات علمی منتشر شده تا پایان سال ۱۴۰۱ شرکت کرده و پس از طی مراحل قانونی پذیرفته شده‌اند.

بر اساس این مجوز، تمام فرآیند‌های جذب و استخدام باید تحت نظارت قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز فرآیند‌های بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبارات تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه انجام شود.

همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط موظفند اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی و داده‌های مرتبط را در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به صورت کامل ثبت و به‌روزرسانی کنند.

در اجرای این مجوز، رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و همچنین مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت الزامی است.

افزون بر این، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های وابسته مکلف شده‌اند در چارچوب مصوبات شورای عالی اداری، سند جامع برنامه نیروی انسانی ستاد و دانشگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ جهت بررسی و تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.

سازمان اداری و استخدامی کشور در این مجوز تأکید کرده است که استفاده از سهمیه‌های این مجوز صرفاً برای افرادی که نام آنان در جدول پیوست درج شده، مجاز بوده و هرگونه تخصیص سهمیه به سایر فراخوان‌ها یا افراد خارج از این فهرست ممنوع است.

در این خصوص علاء‌الدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: گرهی که بعد از سال‌ها انتظار گشوده شد! ‏با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور، ۶۳۵ عضو هیئت علمی پیمانی، مشکل جذب‌شان حل شد. با حمایت دولت وفاق ملی آینده آموزش عالی روشن‌تر از همیشه خواهد بود.