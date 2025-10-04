مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد

سازمان اداری و استخدامی مجوز جذب ۶۳۵ نفر عضو هیأت علمی پیمانی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ذیل وزارت علوم را برای افرادی که در فراخوان‌های استخدامی تا پایان سال ۱۴۰۱ پذیرفته شده‌اند، صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: با هدف ارتقای سطح سرمایه انسانی و پاسخ به نیاز‌های آموزشی و پژوهشی، مجوز استخدام پیمانی ۶۳۵ عضو هیأت علمی در مقطع دکتری تخصصی صادر شد.

بر اساس این گزارش، این مجوز صرفاً شامل افرادی است که در فراخوان‌های جذب هیات علمی منتشر شده تا پایان سال ۱۴۰۱ شرکت کرده و پس از طی مراحل قانونی پذیرفته شده‌اند.

بر اساس این مجوز، تمام فرآیند‌های جذب و استخدام باید تحت نظارت قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز فرآیند‌های بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبارات تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه انجام شود.

همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط موظفند اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی و داده‌های مرتبط را در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به صورت کامل ثبت و به‌روزرسانی کنند.

در اجرای این مجوز، رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و همچنین مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت الزامی است.

افزون بر این، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های وابسته مکلف شده‌اند در چارچوب مصوبات شورای عالی اداری، سند جامع برنامه نیروی انسانی ستاد و دانشگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ جهت بررسی و تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.

سازمان اداری و استخدامی کشور در این مجوز تأکید کرده است که استفاده از سهمیه‌های این مجوز صرفاً برای افرادی که نام آنان در جدول پیوست درج شده، مجاز بوده و هرگونه تخصیص سهمیه به سایر فراخوان‌ها یا افراد خارج از این فهرست ممنوع است.

در این خصوص علاء‌الدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: گرهی که بعد از سال‌ها انتظار گشوده شد! ‏با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور، ۶۳۵ عضو هیئت علمی پیمانی، مشکل جذب‌شان حل شد. با حمایت دولت وفاق ملی آینده آموزش عالی روشن‌تر از همیشه خواهد بود.

برچسب ها: سازمان اداری و استخدامی ، هیات علمی دانشگاه
خبرهای مرتبط
رفیع‌زاده: ادارات کل متعدد استانی ذیل یک وزارتخانه، تجمیع می‌شوند
رئیس سازمان اداری و استخدامی:
هرماه کارنامه‌ای از عملکرد دستگاه‌های اجرایی روی میز دولت خواهیم گذاشت
تأکید معاون رئیس‌جمهور بر همکاری با کره جنوبی در حوزه هوشمندسازی دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارورسازی ابر‌ها در ایران منجر به بارندگی در کشور‌های همسایه نمی‌شود
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
شفافیت تمامی معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
آخرین اخبار
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
آغاز تحویل اتوبوس‌های ساخت داخل از ماه آینده
۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید
صادرات ۵۰ درصدی محصولات سرمایشی و گرمایشی
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
تراکم جمعیتی در تهران بالاتر از حد استاندارد است/ سکونت ۴۰۰ نفر در هر هکتار + فیلم
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
ایران رتبه هشتم تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اعلام شد
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
۲۶ هزار زائر عمره از ۱۴ ایستگاه به سرزمین وحی اعزام شدند
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند