باشگاه خبرنگاران جوان - آبی‌ها و قرمز‌های لیگ برتر انگلیس که جدال‌هایشان در فصل‌های گذشته همیشه جنجال‌هایی را به همراه داشته است، در حالی به مصاف همدیگر رفتند که در هفته‌های اخیر نتایج ضعیفی کسب کرده بودند و در نهایت این تیم انزو مارسکا بود که توانست با یک گل لحظات پایانی قرمز‌ها را به لبه پرتگاه بفرستد و دو بر یک پیروز شود.

نیمهٔ نخست به لطف شوت سرکش مویسس کایسدو با برتری آبی‌ها به پایان رسید ولی در نیمهٔ دوم، مصدومیت چند تن از بازیکنان چلسی و همچنین تعویض‌های آرنه اشلوت، روند بازی را دگرگون کرد و لیورپول با ضربه خاکپو به گل تساوی دست یافت؛ اما آبی‌ها از تلاش برای کسب پیروزی دست برنداشتند و همین روحیهٔ آنها، در نهایت برد شیرینی را برایشان به ارمغان آورد. گل استوائو ویلیان ۱۸ ساله در دقیقه ۹۶ سومین شکست متوالی را به شاگردان آرنه اسلوت تحمیل کرد. لیورپول که در هفته‌های ابتدایی فصل با وجود بازی‌های نه چندان مقتدرانه، در دقایق پایانی گل می‌زد و پیروز می‌شد و به آن زمان آرنه تایم می گفتند، حالا برای دومین بازی پیاپی در لیگ جزیره، در ثانیه‌های پایانی گل دریافت کرد و شکست خورد.

این دومین پیروزی پی‌درپی چلسی در مقابل لیورپول به شمار می‌رفت که بعد از ۱۱ سال این اتفاق رخ داد.

لیورپول حالا با ۳ باخت پیاپی در مجموع رقابت‌ها، به استقبال فیفا دی‌ها می‌رود و پس از آن باید در یک دیدار دشوار دیگر مقابل منچستریونایتد صف‌آرایی کند. شاگردان اشلوت در این هفته صدر جدول را به آرسنال واگذار کردند. چلسی با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد و به جایگاه ششم جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس رسید.