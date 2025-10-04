باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد _ استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز در جلسه ستاد عالی سرمایه‌گذاری و توسعه استان که با محوریت شهرستان سلماس،برگزار د گشایش مرز کوزه‌رش را نقطه عطف و فرصتی طلایی برای پیشرفت منطقه و شکوفایی اقتصادی استان دانست و گفت: بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز در آذربایجان‌غربی ظرفیتی بزرگ برای بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصادی، تجاری و اجتماعی است.

رضا رحمانی با تأکید بر اهمیت استراتژیک مرز کوزه‌رش افزود: آثار گشایش مرز کوزه‌رش تنها محدود به سلماس نخواهد بود، بلکه کل استان و حتی کشور از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.

وی انتظار ۴۰ ساله مردم منطقه برای تحقق این مطالبه را یادآور شد و با تقدیر از پیگیری‌های نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: همراهی تمامی دستگاه‌ها، نهاد‌های امنیتی، نظامی و اجرایی موجب شد تا موضوع بازگشایی مرز کوزه‌رش با سرعت و اجماع کامل به نتیجه برسد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به پیچیدگی موضوع گشایش مرز گفت: تمام دستگاه ها و نیروهای نظامی،انتظامی و امنیتی نسبت به گشایش مرز در نقطه تعیین شده اتفاق نظر داشتند و این اقدام تاریخی موجب امیدآفرینی، جلوگیری از مهاجرت جوانان و فراهم شدن بستر اشتغال و سرمایه‌گذاری در سلماس خواهد شد.

رحمانی همچنین با تاکید بر ضرورت تدوین طرح جامع توسعه از نقطه صفر مرزی تا شهر سلماس، اضافه کرد: فرمانداری سلماس موظف است با بهره‌گیری از مشاوران متخصص، تمامی زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی و اقتصادی مسیر مرز را فراهم سازد.

مرز کوزه‌رش فرصتی طلایی برای شکوفایی منطقه سلماس

وی با بیان اینکه مرز کوزه‌رش فرصتی طلایی است که نباید لحظه‌ای را برای بهره‌برداری از آن از دست داد، افزود: راه‌اندازی بازارچه مرزی، جذب شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ملی و بین‌المللی، از اولویت‌های پس از گشایش مرز کوزه‌رش خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به اهمیت اتحاد و همدلی در مسیر توسعه استان، تصریح کرد: این موفقیت نتیجه وحدت و تلاش مشترک همه مسئولان است و یقیناً با استمرار این همراهی، خداوند نیز یاریگر ما خواهد بود.

پایانه مرزی کوزه رش، امیدواری بزرگ میان مردم ایجاد کرد

رضازاده، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: یک امیدواری بزرگ میان مردم در خصوص پایانه مرزی کوزه رش بوجود آمده است و امروز به ثمر نشستن مرز کوزه رش مدیون و مرهون توجهات ویژه نهاد های مربوطه است.

یعقوب رضازاده افزود: مرز کوزه رش علاوه بر اینکه در ارتقای اقتصادی شهرستان سلماس نقش بزرگی خواهد داشت،کل منطقه نیز از این نعمت برخوردار خواهند بود.

نماینده مردم سلماس اضافه کرد: مردم سلماس که ۴۰ سال برای تحقق این امر مهم منتظر بودند، شایسته بهترین خدمات هستند و از تمام نهاد های مربوطه تقاضا دارم سریعا مراحل اجرایی مرز کوزه رش را شروع کنند.

فرماندار سلماس هم دیگر سخنران جلسه ستاد عالی سرمایه‌گذاری و توسعه استان بود که اظهار کرد: هفته گذشته پس از ۱۴ ساعت بازدید و بررسی و جلسه، دروازه مرزی در مرز کوزه رش سلماس تعیین شد که برای شهر سلماس و‌منطقه بسیار امیدبخش بود.

علی علائی با تاکید بر لزوم گشایش سریع مرز کوزه رش سلماس گفت: با گشایش این پایانه مرزی شاهد گسترش تجارت مرزی و ارتقای اقتصادی منطقه باشیم.