باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد _ استاندار آذربایجانغربی عصر امروز در جلسه ستاد عالی سرمایهگذاری و توسعه استان که با محوریت شهرستان سلماس،برگزار د گشایش مرز کوزهرش را نقطه عطف و فرصتی طلایی برای پیشرفت منطقه و شکوفایی اقتصادی استان دانست و گفت: بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز در آذربایجانغربی ظرفیتی بزرگ برای بهرهگیری از مزیتهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی است.
رضا رحمانی با تأکید بر اهمیت استراتژیک مرز کوزهرش افزود: آثار گشایش مرز کوزهرش تنها محدود به سلماس نخواهد بود، بلکه کل استان و حتی کشور از منافع آن بهرهمند خواهند شد.
وی انتظار ۴۰ ساله مردم منطقه برای تحقق این مطالبه را یادآور شد و با تقدیر از پیگیریهای نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: همراهی تمامی دستگاهها، نهادهای امنیتی، نظامی و اجرایی موجب شد تا موضوع بازگشایی مرز کوزهرش با سرعت و اجماع کامل به نتیجه برسد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به پیچیدگی موضوع گشایش مرز گفت: تمام دستگاه ها و نیروهای نظامی،انتظامی و امنیتی نسبت به گشایش مرز در نقطه تعیین شده اتفاق نظر داشتند و این اقدام تاریخی موجب امیدآفرینی، جلوگیری از مهاجرت جوانان و فراهم شدن بستر اشتغال و سرمایهگذاری در سلماس خواهد شد.
رحمانی همچنین با تاکید بر ضرورت تدوین طرح جامع توسعه از نقطه صفر مرزی تا شهر سلماس، اضافه کرد: فرمانداری سلماس موظف است با بهرهگیری از مشاوران متخصص، تمامی زیرساختهای خدماتی، رفاهی و اقتصادی مسیر مرز را فراهم سازد.
وی با بیان اینکه مرز کوزهرش فرصتی طلایی است که نباید لحظهای را برای بهرهبرداری از آن از دست داد، افزود: راهاندازی بازارچه مرزی، جذب شرکتهای بزرگ حملونقل و سرمایهگذاری شرکتهای ملی و بینالمللی، از اولویتهای پس از گشایش مرز کوزهرش خواهد بود.
استاندار آذربایجانغربی در پایان با اشاره به اهمیت اتحاد و همدلی در مسیر توسعه استان، تصریح کرد: این موفقیت نتیجه وحدت و تلاش مشترک همه مسئولان است و یقیناً با استمرار این همراهی، خداوند نیز یاریگر ما خواهد بود.
رضازاده، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: یک امیدواری بزرگ میان مردم در خصوص پایانه مرزی کوزه رش بوجود آمده است و امروز به ثمر نشستن مرز کوزه رش مدیون و مرهون توجهات ویژه نهاد های مربوطه است.
یعقوب رضازاده افزود: مرز کوزه رش علاوه بر اینکه در ارتقای اقتصادی شهرستان سلماس نقش بزرگی خواهد داشت،کل منطقه نیز از این نعمت برخوردار خواهند بود.
نماینده مردم سلماس اضافه کرد: مردم سلماس که ۴۰ سال برای تحقق این امر مهم منتظر بودند، شایسته بهترین خدمات هستند و از تمام نهاد های مربوطه تقاضا دارم سریعا مراحل اجرایی مرز کوزه رش را شروع کنند.
فرماندار سلماس هم دیگر سخنران جلسه ستاد عالی سرمایهگذاری و توسعه استان بود که اظهار کرد: هفته گذشته پس از ۱۴ ساعت بازدید و بررسی و جلسه، دروازه مرزی در مرز کوزه رش سلماس تعیین شد که برای شهر سلماس ومنطقه بسیار امیدبخش بود.
علی علائی با تاکید بر لزوم گشایش سریع مرز کوزه رش سلماس گفت: با گشایش این پایانه مرزی شاهد گسترش تجارت مرزی و ارتقای اقتصادی منطقه باشیم.