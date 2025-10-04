رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم حضور اصحاب دعوا و وکلای آنها در جریان رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این حضور از برخی آسیب‌ها جلوگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین که  روز شنبه ۱۲ مهرماه برگزار شد، با اشاره به اینکه امکان حضور ارباب رجوع و اصحاب پرونده در شعب دیوان عالی کشور به صورت منظم ساماندهی شده است، اظهار کرد: در پرونده‌های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که قاضی به لحاظ ماهیت وارد رسیدگی می‌شود، لازم است از طرفین پرونده و کلای ایشان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آید، لذا روسای محترم شعب مربوط در دیوان عالی کشور نسبت به این موضوع اهتمام لازم را داشته و در این خصوص مراتب به مدیران دفاتر گوشزد شود.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: با توجه به اینکه در پرونده‌های ۴۷۷ خلاف شرع بین توسط رئیس قوه قضاییه پذیرفته شده و پرونده جهت سیر رسیدگی به دیوان عالی کشور وصول شده است باید به گونه‌ای تمهید کرد که این فرصت در اختیار طرفین پرونده قرار گیرد تا ضمن حضور و دیدار چهره به چهره با قضات رسیدگی کننده، طرفین مطالب خود را بدون دغدغه و در راستای رفع ابهامات بیان کنند.

وی با اشاره به اهمیت حضور طرفین و اصحاب پرونده در جلسات رسیدگی و ارتقای سلامت دستگاه قضا گفت: این حضور از برخی آسیب‌ها از جمله کارچاق کنی و ارتباطات ناسالم و واسطه گری جلوگیری می‌نماید.

 منتظری در ادامه در ارتباط با سیر رسیدگی به پرونده‌های مهم و حساس تصریح کرد: اداره امور پیگیری‌های ویژه دیوان عالی کشور، امور محوله و سیر رسیدگی به پرونده‌های حساس را با جدیت پیگیری کند و مجموعه معاونت‌ها هماهنگی و همکاری‌های لازم را با این اداره داشته باشند.

وی افزود: برگزاری برنامه آموزشی اتقان آراء حوزه قضایی دادگستری تهران با حضور قضات تجدیدنظر و روسای مجتمع‌های قضایی و روسای دادگستری شهرستان، طی روز‌های آینده در دستور کار معاونت نظارت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سفر استانی به شهرستان عسلویه تصریح کرد: شرکت در مراسم آزادی تعدادی از زندانیان نیازمند مالی با هدف اجرای سیاست‌های قضازدایی، کمک به بازگشت دوباره ایشان به جامعه، ترویج فرهنگ گذشت و حمایت مردمی و دیدار با مردم منطقه عسلویه در مسجد جامع این شهر با حضور علمای اهل سنت و تشیع در راستای ارتباط بی واسطه و چهره به چهره با مسئولان قضایی در اولویت برنامه‌های این سفر قرار داشت.

منتظری صدور و اهدای صد‌ها سند رسمی مالکیت اراضی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به ذی‌نفعان و سازمان‌های مرتبط با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را یکی از دستاورد‌های مهم قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه عنوان کرد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین در راستای تکریم اهالی صنعت، تولیدکنندگان و کسانی که در خط مقدم اقتصاد خدمت می‌کنند، به بازدید از شرکت پلیمر آریاساسول و پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان این مجموعه استراتژیک حقیقتا جای تقدیر دارد.

در ابتدای این جلسه رئیس دیوان عالی کشور ضمن تسلیت به مناسبت سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) در تشریح فضائیل و کرامات این بانوی بزرگ پرداخت و تصریح کرد: در میان بانوان خاندان پیامبر اکرم (ص)، دو تن از آنها از مقام شفاعت بسیار گسترده‌ای برخوردارند که حضرت زهرا (س) و دیگری کریمۀ اهل بیت حضرت فاطمۀ معصومه (س) است که والاترین شأن و منزلت را دارند.

