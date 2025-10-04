شهردار تفلیس و دبیر کل حزب حاکم گرجستان می‌گوید ناآرامی‌ها در تفلیس یک کودتای نافرجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کاخا کالادزه، دبیر کل حزب حاکم گرجستان، رویای گرجستان - گرجستان دموکراتیک و شهردار تفلیس اظهار داشته است که ناآرامی‌ها در پایتخت تلاشی برای کودتا در این کشور است.

کالادزه در یک نشست خبری گفت: «این یک تلاش مستقیم برای کودتا است. آنها به معنای واقعی کلمه به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند.»

تجمعی در تفلیس در حال برگزاری است. تظاهرکنندگان در طول روز برای اعتراض به نتایج انتخابات شهرداری‌ها تجمع کردند. سازمان‌دهندگان از جمعیت خواستند که به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند، جایی که بعداً ناآرامی‌ها در آنجا آغاز شد.

روز شنبه انتخابات دولت محلی در گرجستان برای شهرداران شهر‌ها و شهرداری‌ها و همچنین اعضای شورای شهر برگزار شد. مقامات بار‌ها هشدار دادند که تخلفات در طول اعتراضات روز انتخابات به شدت مجازات خواهد شد. لوان خبایشویلی، رهبر سابق حزب جنبش ملی متحد (که توسط میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق تأسیس شده بود) و زویاد کوپراوا، عضو شورای شهر تفلیس به دلیل درخواست سرنگونی دولت دستگیر شدند.

منبع: تاس

