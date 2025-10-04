باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با رسانه آمریکایی آکسیوس، به مکالمات اخیر خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل اشاره کرد و گفت که او چاره‌ای جز پذیرش طرح ۲۰ بندی غزه نداشته است.

ترامپ در این خصوص گفت: «من گفتم بی‌بی، این شانس تو برای پیروزی است. او (نتانیاهو) با آن مشکلی نداشت. نباید هم داشته باشد. چاره‌ای نداشت. اگر با من باشد، مشکلی ندارد».

رئیس جمهور آمریکا در ادامه به انزوای رژیم اسرائیل اشاره کرد که به دلیل جنایات آن در جنگ غزه، رو به فزونی بوده است. او گفت: «بی‌بی (در جنگ غزه) خیلی پیش رفت و اسرائیل حمایت زیادی را در جهان از دست داد. حالا من می‌خواهم آن حمایت را پس بگیرم».

ترامپ هفته گذشته طرح ۲۰ بندی خود درباره خاتمه دادن به جنگ غزه را ارائه کرد و آن را «آخرین فرصت» برای صلح در خاورمیانه توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که نتانیاهو با این طرح موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تا روز یکشنبه این هفته به جنبش حماس فرصت داد تا طرح را بررسی کرده و پاسخ خود را اعلام کند. جنبش حماس شب گذشته پاسخ مثبت مشروط خود را اعلام کرد و گفت که آماده مبادله اسرا است. با این حال، حماس تاکید کرد که برخی از بند‌ها نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.

منبع: روزنامه تلگراف