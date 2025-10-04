ترامپ می‌گوید نتانیاهو ناچار به پذیرش طرح او درباره غزه شده و تأکید کرد که (رژیم) اسرائیل در جنگ غزه حمایت جهانی زیادی را از دست داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با رسانه آمریکایی آکسیوس، به مکالمات اخیر خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل اشاره کرد و گفت که او چاره‌ای جز پذیرش طرح ۲۰ بندی غزه نداشته است. 

 ترامپ در این خصوص گفت: «من گفتم بی‌بی، این شانس تو برای پیروزی است. او (نتانیاهو) با آن مشکلی نداشت. نباید هم داشته باشد. چاره‌ای نداشت. اگر با من باشد، مشکلی ندارد». 

رئیس جمهور آمریکا در ادامه به انزوای رژیم اسرائیل اشاره کرد که به دلیل جنایات آن در جنگ غزه، رو به فزونی بوده است. او گفت: «بی‌بی (در جنگ غزه) خیلی پیش رفت و اسرائیل حمایت زیادی را در جهان از دست داد. حالا من می‌خواهم آن حمایت را پس بگیرم». 

ترامپ هفته گذشته طرح ۲۰ بندی خود درباره خاتمه دادن به جنگ غزه را ارائه کرد و آن را «آخرین فرصت» برای صلح در خاورمیانه توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که نتانیاهو با این طرح موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تا روز یکشنبه این هفته به جنبش حماس فرصت داد تا طرح را بررسی کرده و پاسخ خود را اعلام کند. جنبش حماس شب گذشته پاسخ مثبت مشروط خود را اعلام کرد و گفت که آماده مبادله اسرا است. با این حال، حماس تاکید کرد که برخی از بند‌ها نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.

منبع: روزنامه تلگراف

برچسب ها: دونالد ترامپ ، بنیامین نتانیاهو ، طرح آتش بس
خبرهای مرتبط
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیشنهاد ۲۵۰۰ دلاری دولت ترامپ به نوجوانان مهاجر برای بازگشت داوطلبانه
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
گروه‌های مقاومت: پاسخ حماس به طرح ترامپ «ملی و مسئولانه» بود
اعتراضات مرگبار نسل زد در ماداگاسکار شعله‌ور شد
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
بازداشت برای یک کامنت!
تظاهرات دو میلیونی در ایتالیا برای غزه؛ اسپانیا و پرتغال در آستانه اعتراضات گسترده
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
آخرین اخبار
نخست وزیر گرجستان سفیر اتحادیه اروپا را مسئول ناآرامی‌های تفلیس دانست
ترامپ: نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش طرح آتش‌بس نداشت
پاکستان: درگیری بعدی با هند ممکن است منجر به «ویرانی فاجعه‌بار» شود
شهردار تفلیس: ناآرامی‌ها یک کودتای نافرجام است
مصر میزبان مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو ژاپن را لرزاند
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
شهادت ۱۷ فلسطینی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به محله‌ای در شهر غزه
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
تظاهرات گسترده حامیان فلسطین در رُم برای چهارمین روز متوالی
برکناری دو دادستان ارشد پرونده حمله فرودگاه کابل در آمریکا
بلژیک به جمع کشورهای اروپایی که با طالبان گفت‌وگو می‌کنند پیوست
دیپلماسی کلید حل مشکلات است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
تحریم‌ها بی‌اثر، همکاری‌ها در اوج؛ بیگدلی: آمار افزایش مبادلات با افغانستان به زودی منتشر می‌شود
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن با حضور دیپلمات طالبان
پلیس لندن ده‌ها نفر از حامیان فلسطین را بازداشت کرد
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
تظاهرات ده‌ها هزار اسپانیایی در حمایت از غزه + تصاویر
ویتکاف و کوشنر برای مذاکره به قاهره می‌روند
آفریقای جنوبی از پاسخ حماس به طرح آتش‌بس استقبال کرد
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
هیئت حماس امشب وارد قاهره می‌شود
قطر برای ادامه مذاکرات در مورد غزه با مصر و آمریکا در تماس است
خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد سکه یک دلاری با تصویر ترامپ ضرب کند
فرودگاه مونیخ آلمان بازگشایی شد