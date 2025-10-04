ارتش پاکستان روز شنبه نگرانی خود را در مورد اظهارات «تحریک‌آمیز» فرمانده ارشد هند ابراز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش پاکستان روز شنبه نگرانی خود را در مورد اظهارات «تحریک‌آمیز» فرمانده ارشد هند ابراز کرد و هشدار داد که درگیری بعدی بین این رقبای هسته‌ای می‌تواند منجر به «ویرانی فاجعه‌بار» شود.

این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که ژنرال اوپندرا دویودی، فرمانده ارتش هند به اسلام‌آباد هشدار داد که نیرو‌ها دفعه بعد خویشتنداری نشان نخواهند داد و اگر می‌خواهد جایگاه خود را در نقشه جهان حفظ کند، باید «حمایت» از تروریسم را متوقف کند.

پیش از این، راجنات سینگ، وزیر دفاع هند روز پنجشنبه گفته بود که هرگونه ماجراجویی پاکستان در بخش سر کریک با پاسخی «قوی و قاطع» مواجه خواهد شد که می‌تواند «تاریخ و جغرافیا را تغییر دهد».

سر کریک یک خور جزر و مدی ۹۶ کیلومتری مورد مناقشه بین گجرات هند و استان سند پاکستان است.

شاخه نظامی ارتش پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما با نگرانی شدید اظهارات توهم‌آمیز و تحریک‌آمیز  از بالاترین سطوح نهاد امنیتی هند را مشاهده کرده‌ایم.»

در این بیانیه آمده است: «در مواجهه با اظهارات بسیار تحریک‌آمیز هشدار می‌دهیم که درگیری آینده ممکن است منجر به ویرانی فاجعه‌بار شود. در صورت شروع دور جدیدی از خصومت‌ها، پاکستان عقب‌نشینی نخواهد کرد. ما قاطعانه و بدون هیچ گونه تردید یا محدودیتی پاسخ خواهیم داد.»

در این بیانیه آمده است که پاکستان توانایی و عزم لازم برای کشاندن جنگ به هر گوشه و کنار خاک دشمن را دارد. این بار ما افسانه مصونیت جغرافیایی را در هم خواهیم شکست و دورترین نقاط قلمرو هند را هدف قرار خواهیم داد.

جنگ چهار روزه بین هند و پاکستان در ماه مه امسال با حمله ۲۲ آوریل به تفرجگاه توریستی پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند آغاز شد.

دهلی نو اسلام آباد را مسئول این حمله دانست، اما اسلام آباد مسئولیت آن را رد کرد و خواستار تحقیقات بی‌طرفانه شد. اما هند عملیات سیندور را آغاز کرد و مکان‌هایی را در پاکستان هدف قرار داد.

پس از چهار روز تبادل حملات هوایی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ۱۰ مه آتش بسی را بین دو کشور اعلام کرد.

منبع: آناتولی

