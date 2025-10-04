کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان اعلام کرد: فعالیت مدارس شش شهرستان استان در نوبت صبح روز یکشنبه غیرحضوری خواهد بود و آغاز به‌کار ادارات دولتی این شهرستان‌ها نیز با ۲ ساعت تأخیر انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن در نیمه‌ غربی استان، فعالیت مدارس روز یکشنبه ۱۳ مهرماه سال جاری در نوبت صبح در شهرستان‌های هویزه، دشت‌آزادگان، حمیدیه، اهواز، باوی و کارون به‌صورت غیرحضوری اعلام شد.

بر اساس این گزارش فعالیت ادارات، دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها در این شهرها با ۲ ساعت تاخیر، ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

دستگاه‌های بهداشتی، امدادی و خدمات‌رسان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین نحوه فعالیت بانک‌ها مطابق با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در این اطلاعیه از شهروندان تقاضا شده برای حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
معلم بیچاره کلی تولید محتوا می کنه و توی مجازی تدریس میکنه ولی بچه ها اصلا کلیپ تدریس رو باز نمیکنن جلسه بعد هم که اومدن مدرسه میگن نت نداشتیم ... گوشیمون خراب بود... و هزار و یک بهانه میارن و معلم باید دوباره درسی رو که به هزار زحمت توی مجازی گفته تکرار کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
تدریس مجازی= یادگیری صفر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
تدریس مجازی یعنی هدر دادن اینترنت معلم و استهلاک گوشی و تبلت معلم
اگر بچه ها توی مجازی چیزی یاد میگرفتن در ایام کرونا اونهمه افت تحصیلی نداشتیم
۰
۰
پاسخ دادن
