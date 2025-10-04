باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به وقوع آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن در نیمه غربی استان، فعالیت مدارس روز یکشنبه ۱۳ مهرماه سال جاری در نوبت صبح در شهرستانهای هویزه، دشتآزادگان، حمیدیه، اهواز، باوی و کارون بهصورت غیرحضوری اعلام شد.
بر اساس این گزارش فعالیت ادارات، دستگاههای دولتی و دانشگاهها در این شهرها با ۲ ساعت تاخیر، ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.
دستگاههای بهداشتی، امدادی و خدماترسان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
همچنین نحوه فعالیت بانکها مطابق با تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان اطلاعرسانی خواهد شد.
در این اطلاعیه از شهروندان تقاضا شده برای حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.
منبع: استانداری خوزستان