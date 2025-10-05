\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0627\u062a\u06a9 \u062f\u06cc\u067e\u0644\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u062d\u0645\u0627\u0633 \u060c\u0633\u0641\u0631\u0647 \u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u0645\u0633\u062a\u0623\u062c\u0631\u0627\u0646 \u060c \u062e\u06cc\u0632 \u0642\u0645\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0632 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0627\u06a9\u0627\u0633 \u060c\u062a\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0635\u0641 \u0627\u0633\u062a\u06cc\u0636\u0627\u062d\u00a0\u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u062a\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0