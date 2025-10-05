روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر موافقت مشروط حماس با طرح آتش‌بس پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاتک دیپلماتیک حماس ،سفره کوچک مستأجران ، خیز قمار باز علیه کاراکاس ،تحسین جهانی رسانه ملی و چهار وزیر در صف استیضاح بخشی از تیتر امروز روزنامه های کشورمان است. 

 

جام جم

صبح نو

هم میهن

همشهری

ایران

قدس

خراسان

اعتماد

جمهوری اسلامی

کیهان

فرهيختگان

وطن امروز

سازندگی

جوان

آرمان امروز

مردم سالاری

دنیای اقتصاد

ابرار

خبر ورزشی

فرهيختگان ورزشی

 

 

برچسب ها: روزنامه ها ، صفحه نخست روزنامه ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۹ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۰ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۲ مهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اکنون همه در جهان علیه اسرائیل صحبت می‌کنند/ بعید است نتانیاهو به آتش‌بس پایبند بماند
باهنر: اسنپ بک چیزی به تحریم‌های فعلی نمی‌افزاید
تسلیم استوارنامه سفیر ایران به رئیس جمهور مغولستان و دیدار‌های دوجانبه
ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد
ریشه بسیاری از مشکلات کشور در کم توجهی به آموزش و پرورش نهفته است
بقائی: جهان باید به بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش پایان دهد
سرنوشت همتی در انتظار مدنی‌زاده در صورت دخالت در سیاست‌های ارزی
آخرین اخبار
سرنوشت همتی در انتظار مدنی‌زاده در صورت دخالت در سیاست‌های ارزی
بقائی: جهان باید به بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش پایان دهد
ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد
ریشه بسیاری از مشکلات کشور در کم توجهی به آموزش و پرورش نهفته است
اکنون همه در جهان علیه اسرائیل صحبت می‌کنند/ بعید است نتانیاهو به آتش‌بس پایبند بماند
تسلیم استوارنامه سفیر ایران به رئیس جمهور مغولستان و دیدار‌های دوجانبه
باهنر: اسنپ بک چیزی به تحریم‌های فعلی نمی‌افزاید
عارف: جنگ ۱۲ روزه نبرد علم با علم بود/ طرح جامعی برای پیشرفت صنعت الکترونیک در دستور کار قرار دارد
سردار مومنی: پلیس در کنار مردم، حافظ حقوق و آزادی‌های مشروع آنان است
مرتب از احتمال حمله می‌گویند تا جنگ روانی ایجاد کنند/ آمادگی نظامی‌ها کاملاً برقرار است
پیگیری ویژه دیوان محاسبات برای پرداخت معوقات کمک‌هزینه معیشت، حق پرستاری و مددکاری ویژه افراد دارای معلولیت
تلاش‌های فرماندهی انتظامی زمینه‌ساز رشد کشور است
گفت‌و‌گو، بهترین راه‌حل مسائل در چارچوب قوانین بین‌المللی است/ ادعا‌ی غربی‌ها علیه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بی‌اساس است
تعامل با نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، نقطه قوت فراجاست
فراجا؛ جلوه‌ای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمی‌سازی امنیت
ارتش دانشجو می‌پذیرد
آموزش پیش‌دبستانی از پنج سالگی باید به‌صورت دولتی باشد