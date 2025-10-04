ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد

بقائی، تعرض رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان بشردوستانه «صمود» در آب‌های بین‌المللی و بازداشت خشونت‌بار فعالان حامی مردم فلسطین را به‌عنوان اقدامی تروریستی در راستای تداوم قحطی تحمیلی بر غزه دانست و به شدت محکوم کرد.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه تعرض رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان بشردوستانه «صمود» در آب‌های بین‌المللی و بازداشت خشونت‌بار فعالان حامی مردم فلسطین را به‌عنوان اقدامی تروریستی در راستای تداوم قحطی تحمیلی بر غزه دانست و به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مشارکت اتباع ۴۷ کشور در کارزار انسانی «صمود» با هدف شکستن حصر ظالمانه غزه و مقابله با نسل‌کشی فلسطینیان، بر ضرورت حمایت همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد از این کارزار، پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی و آزادی فوری بازداشت‌شدگان تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به انتقال بازداشت‌شدگان کاروان «صمود» به زندان مخوف کتزیوت، که به‌عنوان نماد شکنجه و رفتار غیرانسانی رژیم اشغالگر با اسرای فلسطینی شناخته می‌شود، تصریح کرد: دستگیری فعالان حامی فلسطین و انتقال آنها به این زندان همراه با رفتار توهین‌آمیز وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در قبال آنها، نشانه دیگری از سقوط اخلاقی این رژیم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز انزجار نسبت به ادامه حمایت آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی از نسل‌کشی فلسطینیان، خاطرنشان کرد همه دولت‌ها برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
تازه الان محکوم می‌کنید! مردم دنیا بیرون ریختند شما تازه دارید محکوم می‌کنید. خواب تشریف داشتید.
۰
۰
پاسخ دادن
