باشگاه خبرنگاران جوان - رضا مسرور شنبه در نشست مشترک با هیات ایرانی و عراقی با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ملتهای ایران و عراق، اظهار داشت: علایق گستردهای میان مردم ۲ کشور وجود دارد و امیدواریم این پیوندها در حوزه اقتصادی نیز به همکاریهای پایدار و مشترک منجر شود.
وی با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن توافقات گذشته بین ایران و عراق افزود: مصمم هستیم تفاهمنامههای پیشین میان ایران و عراق را اجرایی کنیم تا بستر تعاملات اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.
مسرور منطقه آزاد اروند را مهمترین نقطه تعامل اقتصادی با عراق در میان ۱۸ منطقه آزاد کشور دانست و گفت: اروند قابلیتهای متعددی برای سرمایهگذاری دارد و تراز تجاری میان ۲ کشور باید متعادل شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر صادرات ایران به عراق بیشتر است و لازم است طرف عراقی نیز امکان ارسال کالا به ایران را فراهم کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، راهاندازی بازارچه مرزی مشترک در شلمچه را از اولویتهای اصلی دانست و بیان کرد: تاسیس منطقه آزاد مشترک ایران و عراق موضوعی راهبردی است که باید با جدیت دنبال شود و در این زمینه خواستار برگزاری نشست تخصصی با طرف عراقی برای تعیین چارچوب اجرایی هستیم.
مسرور با اشاره به چالشهای تجار ایرانی در مرزها، از ممنوعیتهای ناگهانی بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی یاد کرد و گفت: اگر قرار است ممنوعیتی برای کالایی اعمال شود باید حداقل یک ماه پیش از اجرا به طرف ایرانی اطلاع داده شود تا فعالان اقتصادی دچار خسارت نشوند.
وی همچنین شبانهروزی شدن مرز شلمچه را از مطالبات جدی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: با فراهمسازی زیرساختهای لازم، میتوان شرایطی ایجاد کرد تا مرز شلمچه بهصورت ۲۴ ساعته فعال باشد و تجار با سهولت بیشتری به صادرات بپردازند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه با اشاره به تعطیلیهای مکرر در مرز شلمچه، خواستار کاهش این تعطیلات با همکاری طرف عراقی شد و اظهار داشت: افزایش روزهای تعطیل روند صادرات را کند میکند و باید برای تسهیل تجارت، این روند اصلاح شود.
مسرور راهاندازی سامانه ITI کنوانسیون ژنو برای عبور کالاهای نمایشگاهی از مرز شلمچه را از پیشنهادات مطرحشده در نشست دانست و افزود: تمام بندهای تفاهمنامههای مشترک ایران و عراق باید بهصورت دقیق پیگیری و اجرایی شوند تا شاهد جهشی در سطح مبادلات اقتصادی ۲ کشور باشیم.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) در محل تلاقی ۲ رودخانه اروند و کارون واقع است.
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیتهای مناسب نظیر حمل و نقل جادهای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.