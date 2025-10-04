مدیر انجمن سینمای جوانان استان قم از آغاز ثبت‌نام دوره تخصصی آموزش فیلم‌سازی تعاملی مستند خبر داد و گفت: در این دوره که برای نخستین‌بار در قم برگزار می‌شود، دروس تخصصی «پژوهش و فیلم‌نامه‌ مستند»، «گونه‌شناسی و تحلیل مستند»، «کارگردانی حرفه‌ای مستند»، «فیلم‌برداری»، «تدوین»، «صدابرداری» به صورت فشرده و طی سه ماه به هنرجویان ارائه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حمیدرضا منتظری امروز در گفت‌و‌گو با جمعی از خبرنگاران با اشاره به انتشار فراخوان ثبت‌نام دوره فشرده آموزش فیلم‌سازی تعاملی مستند، اظهار کرد: انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان متولی اصلی حوزه آموزش سینمای پایه در کشور و با هدف کشف استعداد‌های جوان و خلاق در حوزه تولید محصولات سینمایی در قالب فیلم‌ مستند، دوره تخصصی آموزش فیلم‌سازی تعاملی مستند را با رویکرد آموزش به شکل عملی و کارگاهی برگزار می‌کند.

 وی با بیان اینکه دوره فیلم‌سازی تعاملی مستند برای اولین بار در استان قم فراخوان می‌شود، بیان کرد: در این دوره آموزشی، مباحث تخصصی «پژوهش و فیلم‌نامه‌ مستند»، «گونه‌شناسی و تحلیل مستند»، «کارگردانی حرفه‌ای مستند»، «فیلم‌برداری»، «تدوین»، «صدابرداری» به صورت فشرده و طی سه ماه به هنرجویان ارائه خواهد شد و پس از آن، هنرجویان با حمایت استاد راهنمای دوره قادر خواهند بود اولین فیلم‌‌‌ مستند خود را تولید کنند.

منتظری ادامه داد: انتظار می‌رود هنرجویان دوره فیلم‌سازی تعاملی مستند با اتمام این دوره، مهارت‌های مختلف و مقدماتی سینمایی در مراحل «پیش‌تولید»، «تولید» و «پس‌تولید» را به صورت عملی و کارگاهی فرا بگیرند و در صورت موفقیت در آزمون پایانی، با پشتکار و تلاش خود قادر خواهند بود، در مشاغل مختلف فیلم‌سازی نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای در سینمای مستند و همچنین برنامه‌سازی تلویزیونی و… به بازار کار حرفه‌ای سینما و رسانه وارد شوند.

منتظری در ادامه در خصوص استادان و جزئیات آموزشی این دوره، اظهار داشت: دوره آموزش فیلم‌سازی تعاملی مستند به صورت عملی و توسط جمعی از مربیان و مدرسان سینما به مدت ۱۲۰ ساعت حضوری و ۴۰ ساعت نشست فرهنگی و کارگاه انتقال تجربه برگزار خواهد شد و در این دوره «سیدمحمدصادق جعفری» مستندساز و عضو انجمن کارگردانان مستند خانه سینمای ایران به عنوان استاد اصلی دوره و همچنین «حسین زارع‌زاده» مدیر شبکه مستند سیما به عنوان استاد همراه در زمینه «گونه‌شناسی، روایت‌شناسی و تحلیل فیلم مستند» تدریس خواهند داشت.

 همچنین آقایان «روح‌الله مولوی»، «محمد رحمتی‌فرد» و «رسول جانی‌زاده» به عنوان استادان فیلمبرداری، تدوین و صدابرداری تدریس می‌کنند. وی افزود: فارغ‌التحصیلان این دوره مطابق با دستورالعمل‌های مصوب نظام آموزشی ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران ملزم به ساخت یک فیلم‌‌کوتاه مستند به عنوان کار عملی پایان‌دوره هستند و پس از تأیید گواهینامه معتبر و بین‌المللی فیلم‌سازی دریافت خواهند کرد. مدیر انجمن سینمای جوانان استان قم ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام از طریق سامانه آموزش ستاد مرکزی انجمن سینمای جوان به نشانی amoozesh.iycs.ir/fa/course/381 اقدام کنند و به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۵۹۶۱۴۰۰۴ تماس بگیرند و یا جهت ثبت‌نام حضوری به ساختمان مرکزی انجمن سینمای جوان استان واقع در میدان شهید نواب صفوی، تالار فرهنگ و هنر استان قم مراجعه کنند.

