باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نخست وزیر گرجستان، ایراکلی کوباخیدزه اظهار داشت که پاول هرچینسکی، سفیر اتحادیه اروپا در تفلیس، مقصر ناآرامی‌های فعلی در تفلیس است.

کوباخیدزه در یک نشست خبری گفت: "می‌دانید که برخی از خارجی‌ها، از جمله نماینده اتحادیه اروپا، مستقیماً از تلاش برای سرنگونی نظام قانون اساسی حمایت کردند. با توجه به این پیشینه، سفیر اتحادیه اروپا در گرجستان مسئولیت ویژه‌ای در این امر دارد. "

تجمعی در تفلیس در حال برگزاری است. تظاهرکنندگان در طول روز برای اعتراض به انتخابات شهرداری‌ها تجمع کردند. برگزارکنندگان تجمع بعداً از تظاهرکنندگان خواستند که به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند، جایی که ناآرامی‌ها درگرفت.

گرجستان روز شنبه انتخابات دولت محلی را برای شهرداران شهر‌ها و شهرداری‌ها و همچنین اعضای شورای شهر برگزار کرد. مقامات گرجستان بار‌ها به برگزارکنندگان تجمع روز انتخابات هشدار دادند که تخلفات به شدت مجازات خواهند شد. لوان خبایشویلی، رئیس سابق حزب جنبش ملی متحد که توسط میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان تأسیس شده است و یکی دیگر از اعضای این حزب، زویاد کوپراوا، عضو شورای شهر تفلیس، پیش از این به دلیل درخواست سرنگونی دولت دستگیر شده بودند.

منبع: تاس