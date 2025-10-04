ایراکلی کوباخیدزه اظهار داشت که پاول هرچینسکی، سفیر اتحادیه اروپا در تفلیس مقصر ناآرامی‌های فعلی در گرجستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نخست وزیر گرجستان، ایراکلی کوباخیدزه اظهار داشت که پاول هرچینسکی، سفیر اتحادیه اروپا در تفلیس، مقصر ناآرامی‌های فعلی در تفلیس است.

کوباخیدزه در یک نشست خبری گفت: "می‌دانید که برخی از خارجی‌ها، از جمله نماینده اتحادیه اروپا، مستقیماً از تلاش برای سرنگونی نظام قانون اساسی حمایت کردند. با توجه به این پیشینه، سفیر اتحادیه اروپا در گرجستان مسئولیت ویژه‌ای در این امر دارد. "

تجمعی در تفلیس در حال برگزاری است. تظاهرکنندگان در طول روز برای اعتراض به انتخابات شهرداری‌ها تجمع کردند. برگزارکنندگان تجمع بعداً از تظاهرکنندگان خواستند که به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند، جایی که ناآرامی‌ها درگرفت.

گرجستان روز شنبه انتخابات دولت محلی را برای شهرداران شهر‌ها و شهرداری‌ها و همچنین اعضای شورای شهر برگزار کرد. مقامات گرجستان بار‌ها به برگزارکنندگان تجمع روز انتخابات هشدار دادند که تخلفات به شدت مجازات خواهند شد. لوان خبایشویلی، رئیس سابق حزب جنبش ملی متحد که توسط میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان تأسیس شده است و یکی دیگر از اعضای این حزب، زویاد کوپراوا، عضو شورای شهر تفلیس، پیش از این به دلیل درخواست سرنگونی دولت دستگیر شده بودند.

منبع: تاس

برچسب ها: تظاهرات ، گرجستان
خبرهای مرتبط
شهردار تفلیس: ناآرامی‌ها یک کودتای نافرجام است
پس از گفت‌و‌گو با شی و مودی؛
پوتین: برای صلح اوکراین باید به گسترش ناتو رسیدگی شود
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیشنهاد ۲۵۰۰ دلاری دولت ترامپ به نوجوانان مهاجر برای بازگشت داوطلبانه
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
گروه‌های مقاومت: پاسخ حماس به طرح ترامپ «ملی و مسئولانه» بود
اعتراضات مرگبار نسل زد در ماداگاسکار شعله‌ور شد
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
بازداشت برای یک کامنت!
تظاهرات دو میلیونی در ایتالیا برای غزه؛ اسپانیا و پرتغال در آستانه اعتراضات گسترده
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
آخرین اخبار
نخست وزیر گرجستان سفیر اتحادیه اروپا را مسئول ناآرامی‌های تفلیس دانست
ترامپ: نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش طرح آتش‌بس نداشت
پاکستان: درگیری بعدی با هند ممکن است منجر به «ویرانی فاجعه‌بار» شود
شهردار تفلیس: ناآرامی‌ها یک کودتای نافرجام است
مصر میزبان مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو ژاپن را لرزاند
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
شهادت ۱۷ فلسطینی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به محله‌ای در شهر غزه
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
تظاهرات گسترده حامیان فلسطین در رُم برای چهارمین روز متوالی
برکناری دو دادستان ارشد پرونده حمله فرودگاه کابل در آمریکا
بلژیک به جمع کشورهای اروپایی که با طالبان گفت‌وگو می‌کنند پیوست
دیپلماسی کلید حل مشکلات است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
تحریم‌ها بی‌اثر، همکاری‌ها در اوج؛ بیگدلی: آمار افزایش مبادلات با افغانستان به زودی منتشر می‌شود
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن با حضور دیپلمات طالبان
پلیس لندن ده‌ها نفر از حامیان فلسطین را بازداشت کرد
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
تظاهرات ده‌ها هزار اسپانیایی در حمایت از غزه + تصاویر
ویتکاف و کوشنر برای مذاکره به قاهره می‌روند
آفریقای جنوبی از پاسخ حماس به طرح آتش‌بس استقبال کرد
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
هیئت حماس امشب وارد قاهره می‌شود
قطر برای ادامه مذاکرات در مورد غزه با مصر و آمریکا در تماس است
خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد سکه یک دلاری با تصویر ترامپ ضرب کند
فرودگاه مونیخ آلمان بازگشایی شد