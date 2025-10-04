سخنگوی وزارت خارجه، با اشاره به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه تاکید کرد:جهان باید این قانون‌شکنی‌های وحشیانه را متوقف کند و بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش را پایان دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه،  در پیامی در شبکه ایکس، با اشاره به گزارش رسانه‌های آمریکایی که بعد از حدود یک‌ماه از حادثه حمله پهپادی به کشتی‌های حامل مواد غذایی در سواحل تونس، اعتراف کردند که این حمله توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، نوشت:یک ماه بعد از واقعه، رسانه‌های آمریکایی آنچه را همه می‌دانستند تأیید کردند: «حمله پهپادی به قایق‌های حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه در سواحل تونس، به دستور نتانیاهو انجام شده بود.»

وی افزود: این امر صرفاً گواه دیگری بر بی‌اعتنایی کامل رژیم اسرائیل نسبت به حاکمیت ملی کشورها، حقوق بین‌الملل و حیات و کرامت انسانی است.

بقائی خاطرنشان کرد: جهان باید این قانون‌شکنی‌های وحشیانه را متوقف کند، بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش را پایان دهد و توجیه‌گران این جنایت‌ها را مواخذه کند.

