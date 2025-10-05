سفر رئیس قوه قضاییه به استان ایلام که قرار بود صبح فردا (یکشنبه ۱۳ مهر) انجام شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای طبق برنامهریزیها، قرار بود روز یکشنبه در راس هیاتی از معاونان، مسئولان و سخنگوی دستگاه قضا به استان ایلام سفر کند.
در این سفر قرار بود جمعی از معاونان و مسئولان دستگاه قضا از جمله دادستان کل کشور، روسای بازرسی، پزشکی قانونی و امور زندانها رییس قوه قضاییه را همراهی کنند.
بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی، نتایج مصوبههای سفر پیشین و رصد مشکلات حقوقی اقشار مختلف مردم توسط رئیس قوه قضاییه و همراهان وی از اهداف سفر به استان ایلام بود.
در سفر رییس قوه قضاییه دیدار با قضات، کارکنان و مسئولان قضایی، دانشجویان، استادان دانشگاه، نخبگان، دیدار مردمی، حضور در نشست شورای اداری و شورای قضایی ایلام گنجانده شده بود.
حضور معاونان و روسای سازمانهای مرتبط با قوه قضاییه در برخی از شهرستانها و بررسی مسائل و چالشهای قضایی استان در دیدار چهره به چهره با مردم و همچنبن استقرار دادستان کل کشور و برخی از معاونان دستگاه قضا در ساختمان شماره ۲ دادگستری و انجام دیدارهایی مردمی از دیگر برنامههای سفر اعضای قوه قضاییه به ایلام بود.
در راستای این برنامه، امروز (شنبه) رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وارد استان شد و به شهرستان دهلران سفر کرد.
منبع: روابط عمومی دادگستری استان ایلام