باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امیرحسین بانکی‌پورفرد، نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه «بزنگاه» شبکه افق در پاسخ به این سوال که شما جزو نگارنده‌های قانون عفاف و حجاب هستید. در کجای دنیا قانون می‌نویسند، ولی قوه مجریه آن را اجرا و ابلاغ نمی‌کند؟ گفت: ظاهراً در کشور ما هم سابقه نداشته، ولی هنوز رئیس مجلس قانون را به رئیس جمهور ابلاغ نکرده است و بعد از اینکه رئیس مجلس ابلاغ کند، رئیس جمهور باید قانون را ابلاغ کند.

بانکی‌پور دلیل عدم ابلاغ رئیس مجلس را دو اتفاق مهم دانست و گفت: چون تایید و تصویب نهایی قانون توسط شورای نگهبان همزمان با سالگرد اغتشاشات ۱۴۰۱ شده بود و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هر سال به دلیل تحرکاتی که رخ می‌داد، پیشنهاد کرد یکسری از امور اجرا نشود. در مرحله اول که ابلاغ به تاخیر افتاد، دبیرخانه چند مسئله را درخواست کرد که به تعویق بیفتد. در مرحله دوم وقتی آقای قالیباف در نشست خبری‌شان اواخر آذر ماه را زمان ابلاغ قانون اعلام کرد، جوی ایجاد شد که مانع از اجرای آن توسط رئیس جمهور شد.

او ادامه داد: آقای رئیس جمهور چندین‌بار اعلام کردند که بنده نمی‌توانم قانون عفاف و حجاب را اجرا کنم. آقای قالیباف در صحبتی که با آقای رئیس جمهور داشتند اعلام کردند که اگر شما با ماده‌ای از قانون مشکل دارید، ما آن را اصلاح خواهیم کرد. دبیرخانه شورای امنیت ملی اعلام کرد اگر روسای دو قوه توافق بر اصلاح برخی بند‌های قانون کردند، بعد از اصلاح، قانون ابلاغ شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از اینکه این بحث در مجلس مطرح شد، طبق آیین‌نامه مجلس، دولت دیگر حق اصلاح نداشت. چراکه قانون ابتدا باید ابلاغ و اجرا می‌شد، بعد دولت می‌توانست اصلاحیه صادر کند؛ بنابراین این قانون در همان حالت ماند و رئیس جمهور چندین‌بار اعلام کرد من نمی‌توانم این قانون را اجرا کنم. ظاهراً آقای قالیباف هم برای اینکه اختلافی ایجاد نشود، نامه را به رئیس جمهور ابلاغ نکرد.

وی در پاسخ به این سوال که بنا به شیطنت‌های رسانه‌ای برخی‌ها این مصوبه را به رهبر انقلاب ربط داده‌اند. این در حالی است که موضع ایشان درباره حجاب صریح است، گفت: رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرمودند موضعم همان است که آشکارا در سخنرانی‌هایم اعلام می‌کنم. ایشان در این دو سه سال اخیر، چهار مرتبه موضع‌شان را صریحاً اعلام کردند، که در بحث عفاف و حجاب هیچ‌گونه عقب‌نشینی را نمی‌پذیرند و موضعشان روشن است.