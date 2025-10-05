باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت حرکت تاریخی ناوگروه ٨۶ به دور کره زمین در جمع فرماندهان این منطقه اظهار کرد: اعتلای تمدن نوین ایران اسلامی مقتدر، راهبرد حیاتی و تعیین کننده نیروی دریایی ارتش است که سال‌ها تحریم و زور و جنگ دشمن علیه ملت بزرگ ایران، خللی در اراده و ملی گرایی ایجاد نکرده و تمدن نوین ایران اسلامی مقتدر، خاری در چشم دشمنان است.

دریادار دوم فتاحی، با اشاره به فعالسازی تحریم‌های جدید علیه ملت ایران، دشمن را در شناسایی روحیه مقاومت و سلحشوری ایرانی‌ها، ناتوان توصیف و بیان کرد: دشمنان، با تحمیل جنگ و تحریم، به‌دنبال از بین بردن ملی گرایی هستند، اگر می‌خواهند ملت ما را بشناسند به تاریخ مقاومت این سرزمین کهن بنگرند که چگونه در برابر زورگویان و لشکر‌های دشمنان، ایستادگی کردند.

فرمانده منطقه دوم ولایت، تحریم‌های ظالمانه و پی در پی دشمنان علیه ملت ایران را نقض آشکار حقوق بشر عنوان کرد و گفت: بار‌ها ثابت کرده‌ایم، تحریم، اثری در عزم ما برای اعتلای ایران مقتدر ندارد و برای نیرو‌های مسلح و نیروی دریایی، راهبرد حیاتی و تعیین کننده است.

امیر دریادار دوم فتاحی، حرکت حول محور ولایت را علت سعادت و پیروزی‌های سرافرازانه جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: در جنگ ١٢ روزه، برای همگان مسجل و روشن شد، که رهبر معظم انقلاب قطب نمای حرکت ملت بزرگ ایران و ناخدای کشتی انقلاب اسلامی، در گذر از طوفان‌های سهمگین هستند.

تحریم‌ها کلید گشایش درهای خودکفایی و خودباوری است

فرمانده ناوگروه ٨۶، تحریم‌ها را کلید گشایش درهای خودکفایی و خودباوری دانست و افزود: دشمنان فکر می‌کنند با تحریم، ملت ایران را ضعیف و حقیر می‌کنند ولی نمی‌دانند که از دل تحریم‌ها فرصت‌هایی ایجاد می‌شود که جوانان متخصص ایرانی، سوار بر ناوشکن ساخت ایران، با افتخار دل به دریا‌ها و اقیانوس‌های دوردست و ناشناخته می‌زنند و ماموریت دور دنیا را به اتمام می‌رسانند و تحریم‌های تجهیزاتی، آموزشی و تحریم حین اجرای ماموریت، خللی در اراده آنان ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: سبک تخصص و تجهیزات در نیرو‌های دریایی جهان، متعلق به چند قدرت برتر دریایی است ولی تحریم‌ها، قدرت ساخت تجهیزات مدرن و جسارت طراحی تخصص‌های نوین دریانوردی را به ما داد که در ماموریت پیرامون کره زمین، به اجرا در آمد و مهر استاندارد بین المللی را دریافت کرد.

امیر دریادار دوم فتاحی، حمله رژیم صهیونسیتی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در جنگ ١٢ روزه را خطای محاسباتی دشمن در شناسایی قدرت آفندی و پدافندی نیرو‌های مسلح دانست و گفت: دشمنان، تنها قطره‌ای از دریای قدرت نیرو‌های مسلح را در جنگ ١٢ روزه دیدند و در برابر هرگونه ماجراجویی جدید دشمنان علیه ملت بزرگ ایران، با روش‌هایی که دشمن به فکرش خطور نمی‌کند، با تمامی توان و قوا، خواهیم ایستاد.

ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناوبندر مکران پس از هشت ماه دریانوردی و طی بیش ۶۵ هزار کیلومتر مسیر دریایی که با هدف طی یک دور ۳۶۰ درجه دور کره زمین انجام شد، به کشور بازگشت و در مسیر خود از خطرناکترین تنگه برای دریانوردی گذر کرد.

این ناوگروه پس از اعزام به ماموریت دور کره زمین از مبدأ بندرعباس، در نخستین ایستگاه در بندر بمبئی هند توقف کرد و سپس با عبور از خلیج بنگال و تنگه مالاگا در جاکارتا پایتخت اندونزی پهلو گرفت.

پس از این توقف ناوگروه با ادامه مسیر به سمت دریای جاوه و عبور از تنگه ماکاسار و دریای سلبس، برای نخستین بار در تاریخ دریانوردی نظامی ایران پا به عرصه وسیع و پهناور اقیانوس آرام گذاشت و با عبور از بیشترین عرض اقیانوس آرام و گذر از کنار جزایر میکرونزی و پولینزی به سمت تنگه ماژلان در جنوب قاره آمریکا حرکت کرد و با عبور از این تنگه وارد اقیانوس اطلس جنوبی شد و سپس با حرکت به سمت شمال و عبور از سواحل شیلی، آرژانتین، اروگوئه و برزیل، نهایتا در بندر ریودوژانیروی برزیل پهلوگیری کرد که این پهلوگیری مصادف با یکصدوبیستمین سالگرد برقراری روابط ایران و برزیل بود.

ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش پس از توقف چند روزه در ریودوژانیرو، با عبور از عرض اقیانوس اطلس در شهر کیپ‌تاون آفریقای جنوبی پهلوگیری کرد و در این شهر نیز چند روزی توقف کرد و پس از آن طی یک دریانوردی حدودا ۴۰ روزه، در بندر صلاله عمان پهلوگیری کرد.

صلاله آخرین ایستگاه ناوگروه ۸۶ نداجا پیش از رسیدن به ایران بود و دریادلان ایرانی پس از جدا شدن از اسکله صلاله به سمت کشورمان حرکت کردند و نهایتا ظهر چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ وارد آب‌های سرزمینی کشورمان شدند.

دریادلان ناوگروه ۸۶ در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در بندرعباس مورد استقبال فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.