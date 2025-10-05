رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند که رژیم اسرائیل با خط عقب‌نشینی اولیه موافقت کرده و پس از تأیید حماس، آتش‌بس و تبادل اسرا آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد زمان اجرایی شدن آتش‌بس و توقف حملات در غزه، گفت: «پس از گفتگوها، اسرائیل با خط عقب‌نشینی اولیه موافقت کرده است، که ما آن را به حماس نشان داده و با آن به اشتراک گذاشته‌ایم. هنگامی که حماس تأیید کند، آتش‌بس فوراً لازم‌الاجرا خواهد شد».

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود، نوشت: «(در آن زمان) تبادل اسرا آغاز می‌شود و ما شرایط را برای مرحله بعدی عقب‌نشینی فراهم خواهیم کرد که ما را به پایان این فاجعه سه هزار ساله نزدیک می‌کند. از توجه شما به این موضوع متشکریم و منتظر بمانید!»

رئیس جمهور آمریکا در حالی ریشه جنگ غزه  را سه هزار ساله می‌داند که جنگ و درگیری اصلی و تنش‌ها تنها پس از شکل‌گیری رژیم جعلی اسرائیل در منطقه به وجود آمده است.

شایان ذکر است که کشور مصر این بار میزبان گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس خواهد بود. قرار است این مذاکرات روز‌های یکشنبه و دوشنبه با حضور هیئت‌هایی از حماس، کشور‌های میانجی و مقامات صهیونیست برگزار شود. همچنین «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید و «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ در گفت‌و‌گو‌ها حضور خواهند داشت. 

با این حال، طبق طرح ارائه شده، توقف در حملات لزوما در انتهای گفت‌و‌گو‌ها حاصل نمی‌شود بلکه نوعی پیش‌شرط برای تبادل اسرا خواهد بود. حماس شب گذشته، در بیانیه خود اعلام کرد که آماده آزاد کردن اسرای اسرائیلی است، اما تاکید کرد که شرایط لازم برای این تبادل باید فراهم شود. 

همچنین، موسی ابومرزوق، از مقامات ارشد حماس تاکید کرد که آزاد کردن تمامی اسرا طی ۷۲ ساعت (طبق آنچه در طرح ترامپ گفته شده) در شرایط کنونی امری غیرواقعی به نظر می‌رسد.

در همین حال، ترامپ ساعاتی پیش در پست دیگری در شبکه اجتماعی خود، اشاره کرد که روند تبادل اسرا باید هرچه سریع‌تر انجام شود و ادعا کرد که در غیر این صورت، وضعیت تغییر خواهد کرد. ترامپ در این خصوص نوشت: «حماس باید سریع اقدام کند، وگرنه همه چیز خراب خواهد شد. من تأخیری را که بسیاری فکر می‌کنند اتفاق خواهد افتاد، تحمل نخواهم کرد. بیایید این کار را سریع انجام دهیم. با همه منصفانه رفتار خواهد شد».

منبع: شبکه‌های اجتماعی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، آتش بس غزه ، عقب نشینی اسرائیل
