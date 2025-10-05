باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی خانزادی شنبه در نشست مشترک با هیات ایرانی و عراقی که با هدف توسعه همکاریهای ۲ جانبه تجاری در منطقه آزاد اروند برگزار شد، افزود: این اقدام با هدف ارتقای ضریب امنیت و تسهیل در فرآیند کنترل محمولههای ورودی و خروجی انجام میشود و بخشی از برنامهریزیهای کلان کشور برای بهروزرسانی تجهیزات کنترلی در مبادی مرزی است.
وی ادامه داد: در چارچوب این صورتجلسه، ۲ طرف متعهد شدند زیرساختهای مورد نیاز برای راهاندازی و بهرهبرداری از بازارچه را فراهم کنند و تسهیلات گمرکی، اداری و اجرایی لازم را برای فعالسازی این مرکز تجاری فراهم آورند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروندگفت: این پروژه نه تنها گامی مؤثر در تقویت روابط اقتصادی میان ۲ کشور است، بلکه به تعمیق پیوندهای برادرانه و تاریخی میان ملت ایران و عراق نیز کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه بین منطقه آزاد اروند و استان بصره عراق گفت: این توافقنامه نقطه عطفی در مناسبات تجاری مرزی ۲ کشور محسوب شده و انتظار میرود با اجرایی شدن آن، رونق اقتصادی قابل توجهی در منطقه مرزی شلمچه ایجاد شود.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس واقع است و شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) میشود.
این منطقه در محل تلاقی رودخانههای اروند و کارون قرار دارد و با توجه به همجواری با کشورهای عراق و کویت و برخورداری از ظرفیتهای مناسب حملونقل جادهای، ریلی، دریایی و هوایی، اهمیت ویژهای دارد.