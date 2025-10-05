پروژه ملی «ایران جان» نمونه‌ای شاخص از سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سطح سازمان صدا و سیماست که هدف آن بازنمایی جامع ظرفیت‌های ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان، نفیسه خلیلی - پروژه ملی «ایران جان» نمونه‌ای شاخص از سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سطح سازمان صدا و سیماست که هدف آن بازنمایی جامع ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و اجتماعی ایران است. این پروژه با تمرکز اولیه بر استان خوزستان، تلاش کرده تا فراتر از تبلیغات معمول، تصویری واقعی و جامع از توانمندی‌های هر استان ارائه دهد. رویکرد سیاست‌گذاری این پروژه مبتنی بر چند اصل کلیدی است:

۱. تقویت همبستگی ملی و هویت جمعی: یکی از اهداف اصلی پروژه ایجاد حس همدلی میان اقوام و فرهنگ‌های مختلف ایران است. با معرفی جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی استان‌ها، پویش تلاش می‌کند تا احساس تعلق و افتخار ملی را در میان مخاطبان تقویت کند.

۲. بازنمایی واقع‌گرایانه و کاهش کلیشه‌ها: سیاست‌گذاران رسانه‌ای پروژه «ایران جان» با پرهیز از تصاویر کلیشه‌ای و تکراری، قصد دارند روایت نو و جذابی از استان‌ها ارائه دهند. این رویکرد باعث می‌شود مخاطب با ظرفیت‌ها و مشکلات واقعی هر منطقه آشنا شود و تصویر رسانه‌ای غالب درباره استان‌ها به چالش کشیده شود.

۳. تمرکز بر چندرسانه‌ای و مشارکت گسترده: پروژه با استفاده همزمان از تلویزیون، رادیو، رسانه‌های برون‌مرزی و فضای مجازی، تلاش کرده تا حداکثر مخاطب ممکن را درگیر کند. این رویکرد سیاستی نشان‌دهنده استفاده از رسانه‌های سنتی و نوین به‌صورت مکمل است و توانایی سازمان در ایجاد کمپین‌های فراگیر را برجسته می‌کند.

۴. ابزار دیپلماسی عمومی و توسعه اقتصادی: معرفی ظرفیت‌های هر استان می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود تصویر ایران در سطح بین‌المللی کمک کند. این امر نشان‌دهنده نگرش جامع سیاست‌گذاران رسانه‌ای به رسانه نه فقط به عنوان ابزار اطلاع‌رسانی بلکه به عنوان بستری برای توسعه پایدار و تعامل بین‌المللی است.

۵. تمرکز بر مشارکت مردمی و نقش نهاد‌های غیردولتی: پویش ایران جان به جای تمرکز صرف بر اجرای دولتی، از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های غیردولتی برای افزایش مشارکت و تعلق خاطر استفاده می‌کند. این نکته نشان‌دهنده تغییر سیاست‌گذاری سازمان صدا و سیما از یک مدل متمرکز و انحصاری به مدل مشارکتی و همسو با جامعه است.

در مجموع، سیاست‌گذاری رسانه‌ای این پروژه نشان‌دهنده نگرش هوشمندانه سازمان به رسانه به عنوان ابزار فرهنگ‌سازی، همبستگی اجتماعی و توسعه پایدار است. انتخاب خوزستان به عنوان نقطه آغاز، با تمرکز بر چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی، و سپس گسترش آن به سایر استان‌ها، مانند اصفهان، نشان‌دهنده رویکرد تدریجی و هدفمند به بازنمایی ظرفیت‌های ملی است.

بررسی ویژه استان اصفهان در پروژه «ایران جان»

فاز دوم پویش «ایران جان» به استان اصفهان اختصاص دارد و از شهریور ۱۴۰۴ طی ۱۰ روز از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شد. این رویکرد ویژه، تمرکز بر ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده استان را هدف قرار داده و شامل بخش‌های زیر است:

۱. بازنمایی فرهنگی و تاریخی: معرفی جلوه‌های معماری دوره صفوی، صنایع دستی شاخص مانند خاتم‌کاری و میناکاری و همچنین میراث فرهنگی و هنری، به مخاطب امکان می‌دهد تا با عمق فرهنگی اصفهان آشنا شود. این بازنمایی از منظر جامعه‌شناسی فرهنگی، موجب افزایش شناخت، احترام و ارزش‌گذاری به فرهنگ محلی می‌شود.

۲. نمایش توانمندی‌های اقتصادی و صنعتی: پروژه‌های صنعتی، دانشگاه‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان استان در این پویش معرفی شدند. این بخش از برنامه نشان‌دهنده رویکرد سازمان صدا و سیما به رسانه به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری است. بازتاب این دستاورد‌ها می‌تواند تصویر بین‌المللی ایران را تقویت کرده و اصفهان را به‌عنوان یک قطب صنعتی و علمی کشور معرفی کند.

۳. تمرکز بر گردشگری و طبیعت: معرفی ظرفیت‌های گردشگری، پروژه‌های بوم‌گردی و جلوه‌های طبیعی استان، نقش مهمی در جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد. این اقدام نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری رسانه‌ای، اهداف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را همزمان مدنظر قرار داده است.

۴. پوشش رسانه‌ای چندوجهی و مشارکت مردمی: برنامه‌های متنوع شامل مستند‌های ویژه، میان‌برنامه‌ها و برنامه‌های زنده روزانه، با استفاده از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شد. علاوه بر این، ایجاد فرصت‌های مشارکت مردمی و ارائه تخفیف‌های ویژه از سوی هتل‌ها و رستوران‌ها، باعث تقویت حس تعلق و مشارکت فعال مردم در پویش شد.

۵. بازنمایی جامع و توسعه متوازن: با تمرکز بر ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و علمی شهرستان‌های مختلف اصفهان، پروژه تلاش کرده تا توزیع فرصت‌ها و شناخت مزیت‌های هر منطقه را به‌صورت متوازن ارائه دهد. این امر در راستای توسعه پایدار و کاهش تمرکززدگی در مرکز استان‌ها اهمیت دارد.

به طور کلی، فاز اصفهان پروژه «ایران جان» نمونه‌ای موفق از بازنمایی ترکیبی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و علمی یک استان است. این برنامه نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری رسانه‌ای سازمان صدا و سیما به سمت تولید محتوای جامع، چندرسانه‌ای و مشارکتی حرکت می‌کند و از رسانه به عنوان ابزاری برای فرهنگ‌سازی، توسعه اقتصادی و تقویت همبستگی ملی بهره می‌برد.

برچسب ها: ایران ، رسانه ملی ، استان ها
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
هویت محوری و عدالت گستری در قاب «ایران جان»
در پی آغاز رویداد ملی «ایران جان» انجام شد؛
پخش زنده برنامه «میزگرد» شبکه خبر از صداوسیمای اصفهان
هویت و عدالت، ۲ بال پرواز و پیشرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایش میدانی «هجده هزار و یک»، روایتی از مقاومت مردم خراسان در برابر هجوم بیگانگان است
برگزاری ۹۰ جشنواره در اصفهان؛ رونق گردشگری در تمام شهرهای استان
تحلیل سیاست‌گذاری رسانه‌ای پروژه «ایران جان»
سالن‌های جشنواره فیلم کودک از استانداردهای فنی برخوردارند
آخرین اخبار
سالن‌های جشنواره فیلم کودک از استانداردهای فنی برخوردارند
برگزاری ۹۰ جشنواره در اصفهان؛ رونق گردشگری در تمام شهرهای استان
تحلیل سیاست‌گذاری رسانه‌ای پروژه «ایران جان»
نمایش میدانی «هجده هزار و یک»، روایتی از مقاومت مردم خراسان در برابر هجوم بیگانگان است
«دو نقطه»؛ روایتی نو از شور نوجوانان برای پاسداشت زبان فارسی
شبکه‌های استانی در مسیر ارتقا به HD
نمایشگاه عکس «تهرانمون» افتتاح شد
«مرد عینکی» پرمخاطب‌ترین فیلم ۱۴۰۴ شد
«قندیل»؛ خاطرات یک عضو سابق سازمان پژاک
هم‌صدایی رادیو با حافظان نظم و آرامش
قدردانی نظام پرستاری از برنامه «کشیک سلامت»
قدردانی ۷۰ پزشکِ هیئت علمی دانشگاه از برنامه «مادر کودک» شبکه سلامت
ویژه‌برنامه «فلسطین الصمود»؛ محاکمه‌ای رسانه‌ای برای جنایات رژیم صهیونیستی
وقتی کودکان رئیس صحنه‌اند؛ سختی‌ها و تغییر مسیر «اعجوبه‌ها» از زبان تهیه‌کننده برنامه
«بوقچی» و جذابیت‌های پرداختن به حواشی مستطیل سبز