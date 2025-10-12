باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- روند تولیدات شرکت ماشین سازی لرستان از تامین کل سازههای فلزی مجموعه کارخانجات پارسیلون شروع شد و با انجام کارهای منحصر بفرد مانند ساخت پلهای شناور، دکل حفاری و پایههای جک آپ و همچنین ساخت کانتینر ادامه یافت؛ با شروع فعالیتهای نفت و گاز و پتروشیمی در نوار جنوب و غرب کشور، شرکت حضور پررنگ و موفقی در انجام فاز یک عسلویه داشت و پس از آن ساخت بخشهایی از پتروشیمیهای مبین، برزویه، تندگویان، ایلام و کرمانشاه را به انجام رسانید.
۳۰۰ کارگر به جای ۱۰۰۰ نفر ظرفیت!
در حال حاضر ۳۰۰ نفر در شرکت ماشین سازی لرستان فعالیت میکنند در حالی که به گفته مسئولان این مجموعه بزرگ در صورت رفع مشکلات اقتصادی، ظرفیت بکار گیری ۱۰۰۰ نفر را دارد، هرچند برخی کارشناسان این حوزه نیز معتقدند هرگز این مجموعه حتی با وجود توان اقتصادی بالا و به کار گیری سه شیفت کاری این میزان نیرو را نمیتواند پاسخگو باشد.
امیدی معاون اقتصادی استاندار درباره آخرین وضعیت ماشین سازی لرستان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مجموعه مدیریتی ماشین سازی لرستان که در اختیار بخش خصوصی است امروز نیازمند تخصیص ارز هستند چرا که برای خرید تجهیزات و مواد و اولیه درخواست بیش از ۱۲ میلیون دلار داشتهاند.
وی تصریح کرد: البته با پیگیریهای صورت گرفته موفق به دریافت یک میلیون و پنجاه هزار دلار تخصیص ارز شدیم و در تلاشیم تا با توجه به نیاز این مجموعه برای باقی ارز مورد نیاز رایزنیهای لازم را داشته باشیم، البته در این فاصله درخواست ۳۰۰ میلیارد تومان وام مورد نیاز را از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیگیری نمودهایم.
امیدی با تاکید براینکه زنده ماندن بخشهای صنعتی در استان نیازمند یک همت استانی است افزود: ما از مجموعه پیمانکاران و دستگاههایی که در روند احداث پروژههای خود نیازمند محصولاتی هستند که ماشین سازی لرستان قادر به تامین آن است انتظار داریم تا اولویت اول و اخرشان این مجموعه باشد و در همین راستا نیز در شورای برنامهریزی استان به دستگاههای اجرایی مصوب کرد یک تا به مجموعهی پیمانکاران خود اعلام نمایند که موظف هستند محصولات مورد نیاز را از تولیدات استان تهیه نمایند.
ماجرای یک سقوط
جعفری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پیشینهی این مجموعه گفت: همانطور که اطلاع دارید این مجموعه در ابتدا شامل دو کارخانهی کاملا مجزا، اما در همسایگی یکدیگر بود و در واقع کارخانه ماشین سازی لرستان و شرکت نیر پارس در کنار هم فعالیت داشتند.
وی افزود: در سال ۱۳۸۸ شرکت ماشینسازی لرستان براساس اصل ۴۴ ا به گروه امیر منصور آریا واگذار شد که با اتفاقات رخ داده برای این گروه که منجر به عدم پرداخت مطالبات شرکت از سوی سهامداران گردید، شرکت دچار بحران مالی شد و این مجموعهی بزرگ صنعتی رسما در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و نهایتا این مجموعه تقریبا در سال ۹۲ تعطیل و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت.
جعفری با اشاره به دیگر کارخانهی حاضر در همسایگی ماشین سازی لرستان بیان کرد: همانطور که پیشتر توضیح دادم فعالیتهای عمرانی شرکت پرس ایران در مجاورت ماشین سازی لرستان در سال ۷۳ آغاز و در سال ۷۸ به بهرهبرداری رسید و این مجموعه با فراز و نشیبهای مختلف فعال بود تا اینکه شهاب دیلفانیان (مدیر عامل شرکت پِرِس لرستان) در ماجرای سقوط هواپیما در خرم آباد، در بهمن ماه ۱۳۸۰ جان خود را از دست داد و در واقع این مجموعه در تعطیلی بلندمدتی قرار گرفت.
بازگشت به میدان تولید
وی افزود: با توجه به اینکه این مجموعه در اختیار زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار داشت در سال ۱۳۹۶ با توجه به حضورم در اداره صنایع معادن پیگیریهای زیادی برای راه اندازی مجدد پرس ایران صورت گرفت و پس از طی مراحل مختلف نهایتا در یک واگذاری قانونی این مجموعه در اختیار هلدینگ خلیج فارس با مالکیت آقای محمدی از پیشکسوتان حوزه صنعت ماشین سازی قرار گرفت.
مدیرکل صمت لرستان با اشاره به اینکه از سال ۹۷ تا ۹۹ روند بازسازی و تجهیز کارخانه پرس ایران به طول انجامید افزود: کارخانه با دستگاههای مدرن کار خود را اغاز کرد تا جایی که در ماجرای سیل ۹۸ در ساخت بسیاری از پلهای شناور منطقه سیل زده پلدختر و اسکلتهای فلزی مورد نیاز به کمک استان آمد.
وی تاکید کرد: این مجموعه با فعالیت خود بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار را مشغول نمود و به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در سال ۱۴۰۰ با مذاکره با مالک هولدینگ خلیج فارس، کارخانه ماشین سازی در مجاورت پرس ایران را نیز به همین مجموعه اقتصادی واگذار نماییم و با همکاری خوب دستگاه قضایی ماشین سازی لرستان نیز رسما در اختیار وی قرار گرفت و با برداشته شدن دیوار میان این دو مجموعه در واقع امروز شاهد فعالیت یک مجموعه خوب اقتصادی به نام ماشین سازی لرستان هستیم.
وثیقه، شرط جان گرفتن ماشین سازی!
جعفری مدیرکل صمت لرستان در ادامه با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی موجود در ماشین سازی لرستان گفت: مجموعه مدیریتی ماشین سازی اعلام کردهاند که حدود ۲۵ میلیون دلار ارز برای خرید تجهیزات و مواد اولیه دارند و همچنین برای تامین برخی هزینهها از جمله دستمزدها و ... به نقدینگی بیشتری نیاز دارند لذا ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به این مجموعه اختصاص داده شد و در خواست ۳۰۰ میلیون تومان وام از بانک صنعت معدن داده شد که متاسفانه به دلیل عدم تهیه وثیقه قانونی مورد نظر بانک این پرداخت همچنان صورت نگرفته است، ضمن اینکه بانک ملی نیز آمادگی پرداخت ۵۰ میلیارد تومان به شرط تامین وثیقه مورد نظر را دارد.
ارز مورد نیاز در مرحله پیگیری است
وی در خصوص ارز مورد نیاز ماشین سازی لرستان نیز بیان کرد: کل ارز مورد نیاز در مقطع فعلی حدودا ۹ میلیون دلار است، هرچند این مجموعه برآورد ۲۵ میلیون دلاری باری حل مشکل خرید مواد اولیه و برخی تجهیزات خارجی دارد، اما در حال حاضر از مبلغ ۹ میلیون دلاری که ثبت سفارش شده است، یک میلیون و پنجاه هزار دلار تخصیص داده شد و ادامه مبلغ نیز به زودی تامین خواهد گردید.
مدیرکل صمت لرستان با تاکید براینکه این مجموعه یک واحد صنعتی قوی با مدیریتی کاربلد در استان فعالیت میکند افزود: بدون شک با توجه به این عملکرد تسهیلات مورد نیاز آن نیز ویژه دیده خواهد شد چرا که معتقدیم این مجموعه از هلدینگهای موفق کشور بوده است.
۵۰ نفر تعدیل، واقعیت یا شایعه
جعفری با اشاره به ماجرای تعدیل برخی نیروهای ماشین سازی لرستان گفت: با توجه به موضوع ناترازی انرژی مشکلات کارخانه ماشینسازی با قطعی برق قدری بر تامین نقدینگی مورد نیاز این مجموعه اثر گذاشت تا جایی که گاهی با مسدود شدن حسابها و پرداختهای معوق برای مبالغ کم روبهرو میشد، لذا مدیریت این مجموعه تصمیم به تعدیل نیرو به تعداد ۵۰ نفر گرفت که با ورود مسئولان استان تصمیم گرفته شد با حمایتهای استان، این افراد در محل کار خود فعال بمانند و امیدواریم در روزهای پیش رو شاهد حل برخی از مشکلات اقتصادی این مجموعه باشیم.