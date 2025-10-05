دبیر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از کیفیت سالن‌های سینمایی شهر اصفهان سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - حامد جعفری دبیر سی و هفتمين جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان درباره شعار امسال این جشنواره گفت: "رویاهای کودکانه، بر پرده نقش جهان‌" شعار سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان است. در طراحی این شعار تلاش کردیم به جنبه سینما و خیال انگیزی سینما توجه داشته باشیم که برای مخاطب کودک و نوجوان اهمیت داشته باشد. لذا سعی کردیم در نتیجه یک ترکیبی از این دو اتفاق در شعار داشتیم. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وی در پاسخ به اینکه؛ آیا این شعار در آثار جشنواره تحقق پیدا کرده‌است؟ بیان کرد: معمولا آثار پیش از ارسال به جشنواره ساخته شده‌اند و طبیعتا نسبتشان با شعار جشنواره‌ ممکن است تنظیمی نداشته باشد. جشنواره آثار را با شعاری بررسی و ارزیابی می‌کند و دیگران می‌توانند نسبت به آثارشان توقع داشته باشند.

دبیر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در پاسخ به این سوال که؛ باتوجه وضعیت مشکل صدا و مناسب نبود کیفیت سینماهای استان اصفهان، شما پیش از جشنواره کیفیت سالن‌های سینمایی مورد بررسی قرار دادید؟ گفت: سالن‌های جشنواره سالن‌هایی نیستند که برای جشنواره ساخته شده‌ باشند. امسال سالن‌هایی که در اختیار جشنواره قرار گرفته‌است، با تلاش مدیریت سالن‌های جشنواره و مدیریت جشنواره که پیگیری کردیم، از حداقل امکانات برخوردار هستند. یعنی سینماهایی داریم که بازسازی شدند یا سینماهایی که اخیرا شکل گرفتند و از ابزارهای بروز استفاده می‌کنند. در هر صورت سینماهای جشنواره از استاندارد حداقلی برخوردار هستند و ان‌شاءالله کیفیت تصویر و صدای خوبی خواهیم داشت. همچنین خودِ بنده از سینماهایی شهر اصفهان برای اکران آثار بازدید کردم.

برچسب ها: سینمای ایران ، بنیاد سینمایی فارابی ، جشنواره فیلم کودک و نوجوان
خبرهای مرتبط
لزوم توجه به روستا در حوزه فیلم و مستند + فیلم
این فضا قرار نیست فقط جنگ محور باشد!
سی‌وهفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان آغاز به کار کرد/ سینمای کودک پناهگاهی برای رویا‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایش میدانی «هجده هزار و یک»، روایتی از مقاومت مردم خراسان در برابر هجوم بیگانگان است
برگزاری ۹۰ جشنواره در اصفهان؛ رونق گردشگری در تمام شهرهای استان
تحلیل سیاست‌گذاری رسانه‌ای پروژه «ایران جان»
سالن‌های جشنواره فیلم کودک از استانداردهای فنی برخوردارند
آخرین اخبار
سالن‌های جشنواره فیلم کودک از استانداردهای فنی برخوردارند
برگزاری ۹۰ جشنواره در اصفهان؛ رونق گردشگری در تمام شهرهای استان
تحلیل سیاست‌گذاری رسانه‌ای پروژه «ایران جان»
نمایش میدانی «هجده هزار و یک»، روایتی از مقاومت مردم خراسان در برابر هجوم بیگانگان است
«دو نقطه»؛ روایتی نو از شور نوجوانان برای پاسداشت زبان فارسی
شبکه‌های استانی در مسیر ارتقا به HD
نمایشگاه عکس «تهرانمون» افتتاح شد
«مرد عینکی» پرمخاطب‌ترین فیلم ۱۴۰۴ شد
«قندیل»؛ خاطرات یک عضو سابق سازمان پژاک
هم‌صدایی رادیو با حافظان نظم و آرامش
قدردانی نظام پرستاری از برنامه «کشیک سلامت»
قدردانی ۷۰ پزشکِ هیئت علمی دانشگاه از برنامه «مادر کودک» شبکه سلامت
ویژه‌برنامه «فلسطین الصمود»؛ محاکمه‌ای رسانه‌ای برای جنایات رژیم صهیونیستی
وقتی کودکان رئیس صحنه‌اند؛ سختی‌ها و تغییر مسیر «اعجوبه‌ها» از زبان تهیه‌کننده برنامه
«بوقچی» و جذابیت‌های پرداختن به حواشی مستطیل سبز