باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - حامد جعفری دبیر سی و هفتمين جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان درباره شعار امسال این جشنواره گفت: "رویاهای کودکانه، بر پرده نقش جهان" شعار سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان است. در طراحی این شعار تلاش کردیم به جنبه سینما و خیال انگیزی سینما توجه داشته باشیم که برای مخاطب کودک و نوجوان اهمیت داشته باشد. لذا سعی کردیم در نتیجه یک ترکیبی از این دو اتفاق در شعار داشتیم.
وی در پاسخ به اینکه؛ آیا این شعار در آثار جشنواره تحقق پیدا کردهاست؟ بیان کرد: معمولا آثار پیش از ارسال به جشنواره ساخته شدهاند و طبیعتا نسبتشان با شعار جشنواره ممکن است تنظیمی نداشته باشد. جشنواره آثار را با شعاری بررسی و ارزیابی میکند و دیگران میتوانند نسبت به آثارشان توقع داشته باشند.
دبیر سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در پاسخ به این سوال که؛ باتوجه وضعیت مشکل صدا و مناسب نبود کیفیت سینماهای استان اصفهان، شما پیش از جشنواره کیفیت سالنهای سینمایی مورد بررسی قرار دادید؟ گفت: سالنهای جشنواره سالنهایی نیستند که برای جشنواره ساخته شده باشند. امسال سالنهایی که در اختیار جشنواره قرار گرفتهاست، با تلاش مدیریت سالنهای جشنواره و مدیریت جشنواره که پیگیری کردیم، از حداقل امکانات برخوردار هستند. یعنی سینماهایی داریم که بازسازی شدند یا سینماهایی که اخیرا شکل گرفتند و از ابزارهای بروز استفاده میکنند. در هر صورت سینماهای جشنواره از استاندارد حداقلی برخوردار هستند و انشاءالله کیفیت تصویر و صدای خوبی خواهیم داشت. همچنین خودِ بنده از سینماهایی شهر اصفهان برای اکران آثار بازدید کردم.