باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌جلسه کارشناسی پرونده‌های اصلاحات طرح هادی روستا‌های اسکو با حضور محمدزاده معاون فرماندار شهرستان، دادروان مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداران بخش مرکزی و ایلخچی، روسای ادارات مربوطه، دهیاران و روسای شورا‌های اسلامی روستا‌ها در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد.

دادروان مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اسکو در این جلسه گفت:ضمن بیان اهمیت اجرای بازنگری طرح‌های هادی روستایی در روستا‌ها اجرای دقیق و کارشناسی شده این طرح ها، پرونده های تغییر کاربری و سایرمسائل و مشکلات در روستا‌های شهرستان‌اسکو را مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تصویب نهایی اتخاذ شد.