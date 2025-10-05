مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اسکو گفت:طرح‌های هادی روستاهای اسکو با رویکرد کارشناسی و دقیق بازنگری می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌جلسه کارشناسی پرونده‌های اصلاحات طرح هادی روستا‌های اسکو با حضور محمدزاده معاون فرماندار شهرستان،  دادروان مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداران بخش مرکزی و ایلخچی، روسای ادارات مربوطه، دهیاران و روسای شورا‌های اسلامی روستا‌ها در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد. 

 دادروان مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اسکو  در این جلسه گفت:ضمن بیان اهمیت اجرای بازنگری طرح‌های هادی روستایی در روستا‌ها اجرای دقیق و کارشناسی شده این طرح ها، پرونده های تغییر کاربری و سایرمسائل و مشکلات در روستا‌های شهرستان‌اسکو را مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تصویب نهایی اتخاذ شد.

برچسب ها: طرح هادی ، بنیاد مسکن
