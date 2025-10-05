نقش موثر پلیس در ایجاد آرامش و تامین امنیت

باشگاه خبرنگاران جوان _ بهرام سرمست در مراسم تجلیل از خانوادههای شهدا، جانبازان و بازنشستگان نیروی انتظامی آذربایجان شرقی گفت:در جریان ماموریتهای اخیر نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای نظامی و امنیتی امتحان خوبی پس داد و توانست وظایف خود را به بهترین شکل ایفا کند.
سرمست افزود:نیروی انتظامی همواره نشان داده که در همه صحنهها حاضر و آماده است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در ایجاد بسترهای لازم برای پیشرفت اقتصادی استان تاکید کرد و گفت:امنیت زیربنای اصلی سرمایهگذاری است و خوشبختانه در یک سال گذشته شاهد ارتقای شاخصهای سرمایهگذاری در استان بودهایم. بر اساس ارزیابیها آذربایجان شرقی در زمینه جذب سرمایهگذار برای تولید در کشور رتبه دوم را کسب کرده و این دستاورد مرهون تلاشها و نقش پررنگ نیروی انتظامی در تامین امنیت است.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی در کنار همه وظایف خود باید همواره آماده مقابله با هرگونه تجاوز دشمن و تهدیدات احتمالی باشد. امروز امنیت جامعه و جلوگیری از بروز خشونتهای اجتماعی مرهون تلاش شبانهروزی پلیس است و این نقش انکارناپذیر باید همواره مورد قدردانی قرار گیرد.
سردار علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه والای ایثارگران در تاریخ انقلاب اسلامی گفت:نیروی انتظامی تاکنون بیش از ۱۳ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده که از این تعداد ۸۵۵ شهید متعلق به استان آذربایجان شرقی است و همچنین در سطح کشور ۲۴ هزار جانباز و آزاده و در استان ما بیش از ۱۸۰۰ جانباز و ۸۲ آزاده وجود دارد که این آمار نشاندهنده جایگاه رفیع نیروی انتظامی استان در ایثارگری است.
وی با بیان اینکه اولویت نیروی انتظامی بر پایه تامین امنیت و آرامش جامعه است افزود: در حوزه بصیرتافزایی دینی کارکنان و خانوادهها با تکیه بر قرآن و نهجالبلاغه جزو استانهای برتر کشور بودهایم و سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست قرآنی در بین نیروهای مسلح شدیم.
سردار علی محمدی با اشاره به توجه به معیشت کارکنان خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن ساخت ۸۵۰ واحد مسکونی آغاز شده که تاکنون بیش از ۸۰۰ واحد آن پیشرفت داشته است ۷۵۰ واحد در تبریز و ۱۰۰ واحد نیز در شهرستانها ساخته میشود و امیدواریم این تعداد به ۱۵۰۰ واحد برسد.
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات پلیس در مقابله با هنجارشکنان و اراذل و اوباش گفت: همکاران ما در این حوزه عملکرد موفقی داشتهاند و اقدامات شاخصی را به سرانجام رساندهاند.
وی با قدردانی از همکاران خود در جریان ماموریتهای اخیر افزود: در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه، کارکنان نیروی انتظامی ضمن حفظ رویکرد پلیسی، رویکرد امنیتی و دفاعی نیز اتخاذ کردند. در این مدت بسیاری از کارکنان از خانوادههایشان دور بودند، اما با تلاش شبانهروزی امنیت را برقرار کردند و کارنامهای درخشان از خود به جا گذاشتند.
گفتنی است به مناسبت هفته فراجا مراسمی با حضور مسئولان استانی برگزار شد و در آن از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و بازنشستگان نیروی انتظامی آذربایجان شرقی تجلیل شد.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما