باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - در حالی که جهان در سال ۲۰۲۵ شاهد ادامه جنایات جنگی اسرائیل در غزه و کرانه باختری است، دولت بنیامین نتانیاهو استراتژیهای پیچیده و پرهزینهای را برای کنترل روایتها در فضای مجازی به کار گرفته تا تصویر «کودککش» خود را در میان نسل جوان آمریکا و اروپا تغییر دهد.
این تلاشها، که ریشه در فشارهای فزاینده جنبشهای طرفدار فلسطین میان دانشجویان و جوانان غربی دارد، شامل سرمایهگذاریهای کلان، نفوذ در سکوهای دیجیتال مانند تیکتاک و اینستاگرام، و کارزارهای تبلیغاتی پنهان با بودجههای میلیون دلاری است.
بر اساس گزارشهای اخیر از منابع معتبر، این اقدامات نه تنها نشاندهنده اتحاد عمیق میان اسرائیل و سرمایهداران آمریکایی حامی اسرائیل است، بلکه بخشی از یک برنامه نظاممند برای دستکاری افکار عمومی، سانسور صدای فلسطینیها و پوشاندن دستهای خونی نتانیاهو به شمار میرود.
این استراتژیها در پاسخ به کاهش حمایت از اسرائیل در میان نسل Z طراحی شدهاند، جایی که نظرسنجیها نشان میدهد تنها ۹ درصد از آمریکاییهای ۱۸ تا ۳۴ ساله از اقدامات نظامی اسرائیل حمایت میکنند و ۴۷ درصد معتقدند اسرائیل مرتکب نسلکشی شده است. با ادامه کشتار هزاران غیرنظامی فلسطینی، این کارزارها تلاشی مذبوحانه برای بازسازی تصویر اسرائیل به عنوان یک «دموکراسی» در برابر واقعیتهای اشغال و آپارتاید هستند، اما منتقدان آن را بخشی از یک دستگاه تبلیغاتی امپریالیستی میدانند که نمیتواند حقیقت را برای همیشه پنهان کند.
این دستکاریها در سال ۲۰۲۵ شدت گرفته، به ویژه پس از افزایش اعتراضات دانشجویی در دانشگاههای آمریکا و اروپا علیه جنایات اسرائیل. جوانان غربی، که عمدتاً از طریق شبکههای اجتماعی مانند تیکتاک و اینستاگرام به اطلاعات دسترسی دارند، روایتهای طرفدار فلسطین را بیشتر میپذیرند، زیرا تصاویر زنده از بمباران غزه و کشتار کودکان را مستقیماً مشاهده میکنند. در مقابل، اسرائیل با بودجههای دولتی و حمایت سرمایهگذاران خصوصی، تلاش میکند این روایتها را معکوس کند. این رویکرد نه تنها شامل تولید محتوای جعلی است، بلکه به سرکوب محتوای واقعی از طریق الگوریتمها و فشار بر شرکتهای فناوری میرسد. نتیجه؟ یک جنگ اطلاعاتی که در آن حقیقت قربانی میشود تا نتانیاهو و دولتش از پاسخگویی به دادگاههای بینالمللی فرار کنند.
نشست نتانیاهو با اینفلوئنسرها: سلاح جدید جنگ اطلاعاتی علیه حقیقت
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل که از سوی دادگاه کیفری بینالمللی به جنایات جنگی متهم است، در نشست اخیر خود با اینفلوئنسرهای حامی اسرائیل در ایالات متحده، شبکههای اجتماعی را به عنوان «مهمترین سلاح» در جنگ اطلاعاتی توصیف کرد. این نشست، که در سپتامبر ۲۰۲۵ در نیویورک برگزار شد، بخشی از تلاشهای گسترده برای بهبود تصویر اسرائیل در میان نسل Z بود، جایی که حمایت از اسرائیل به شدت کاهش یافته است. نتانیاهو صراحتاً گفت: «ما باید از ابزارهای جنگی استفاده کنیم، سلاحها با گذشت زمان تغییر میکنند... نمیتوانید امروز با شمشیر بجنگید، این کارآمد نیست... مهمترین آنها شبکههای اجتماعی هستند.» او تأکید کرد که ابزارهای سنتی مانند شمشیرها دیگر کارآمد نیستند و باید از سکوهای دیجیتال برای مقابله با روایتهای مخالف استفاده کرد. این نشست نشاندهنده چرخشی است که در آن دولت اسرائیل، به جای پاسخگویی به اتهامات نسلکشی، به دستکاری رسانهای روی آورده تا چهرهای انسانی از خود بسازد.
نتانیاهو به طور خاص به خرید تیکتاک اشاره کرد و آن را «پیشرفت استراتژیک عظیم» خواند، در حالی که منتقدان این رویکرد را تلاشی برای سانسور صدای فلسطینیها میدانند. این نشست با حضور اینفلوئنسرهایی مانند خاویر دوروسو برگزار شد که پس از آن، محتوای حامی اسرائیل را در سکوها منتشر کردند، اما این اقدامات با انتقادهایی همراه بوده که آن را بخشی از یک کارزار پنهان برای سفیدشویی جنایات میدانند.
این نشستها تنها نوک کوه یخ هستند. نتانیاهو همچنین چین و قطر را متهم به رهبری کارزارهای ضداسرائیلی در شبکههای اجتماعی کرده، که این ادعا را منتقدان به عنوان انحراف توجه از جنایات خود اسرائیل میبینند. در واقع، این اتهامات بخشی از استراتژی «هاسبارا» (دیپلماسی عمومی اسرائیل) است که هدفش توجیه اشغال و کشتار است. این رویکرد نه تنها نشاندهنده وحشت اسرائیل از افکار عمومی جهانی است، بلکه تلاشی برای بازسازی تصویر یک رژیم متهم به نقض حقوق بشر را نشان میدهد. نتانیاهو با استفاده از اینفلوئنسرها به عنوان سربازان دیجیتال، سعی دارد روایتهای جنایات جنگی را به حاشیه ببرد و در عوض اسرائیل را به عنوان قربانی معرفی کند، در حالی که کودکان فلسطینی زیر بمبارانهای بیامان جان میدهند.
خرید تیکتاک: نفوذ سرمایهگذاران حامی ارتش اسرائیل در الگوریتمها
یکی از برجستهترین جنبههای این استراتژی، تلاش برای تصاحب عملیات تیکتاک در آمریکا توسط کنسرسیومی از سرمایهگذاران حامی اسرائیل است. این معامله ۱۴ میلیارد دلاری، که عملیات تیکتاک را از شرکت چینی بایتدنس جدا میکند، توسط دونالد ترامپ تأیید شد و شامل شرکتهایی مانند اوراکل، دل و رسانههای حامی اسرائیل میشود. لری الیسون، بنیانگذار اوراکل و بزرگترین اهداکننده خصوصی به ارتش اسرائیل (با بیش از ۳۰ میلیون دلار کمک برای تأسیسات نظامی)، نقش کلیدی در این معامله دارد.
الیسون، که اوراکل را با دولت اسرائیل در پروژههای نظارت بر فلسطینیها همکاری کرده، ابراز امیدواری کرده که این خرید «عشق و احترام به اسرائیل» را در آمریکا بازسازی کند. مایکل دل، مدیرعامل دل تکنولوژیز، که فناوریهایش به ارتش اسرائیل کمک کرده، و روپرت مورداک، مالک رسانههایی مانند فاکس نیوز (که روایتهای حامی اسرائیل را ترویج میکند)، نیز در این کنسرسیوم حضور دارند. نتانیاهو این خرید را «مهمترین معامله در حال انجام» نامید و ابراز امیدواری کرد که کنترل الگوریتمهای تیکتاک به نفع اسرائیل تغییر کند، که این امر نگرانیهایی در مورد سانسور محتوای طرفدار فلسطین ایجاد کرده است.
این نفوذ نه تنها به تیکتاک محدود نیست؛ اسرائیل تلاش میکند تا سکوهایی مانند ایکس (توییتر سابق) را نیز تحت تأثیر قرار دهد. نتانیاهو حتی به «ایکس بعدی» اشاره کرده، که نشاندهنده برنامههای گستردهتر برای کنترل شبکههای اجتماعی است. منتقدان این خرید را بخشی از یک اتحاد امپریالیستی میدانند که هدفش سرکوب جنبشهای طرفدار فلسطین در غرب است، به ویژه پس از افزایش پستهای حمایتی از فلسطین در تیکتاک. این معامله نه تنها دسترسی اسرائیل به دادههای کاربران را افزایش میدهد، بلکه به آن اجازه میدهد محتوای مخالف را سانسور کند، در حالی که جهان شاهد کشتار بیش از ۴۱ هزار فلسطینی است. این اقدام نشاندهنده تلاشی برای سلطه بر فضای دیجیتال است، جایی که صدای فلسطینیها به طور فزایندهای شنیده میشود.
کارزارهای تبلیغاتی: بودجههای میلیون دلاری برای تولید تبلیغات و نفوذ در هوش مصنوعی
دولت اسرائیل بودجههای هنگفتی را به کارزارهای تبلیغاتی پنهان اختصاص داده تا روایتها را در سکوهایی مانند تیکتاک، اینستاگرام، یوتیوب و حتی ابزارهای هوش مصنوعی مانند چتجیپیتی کنترل کند. پروژه «استر»، با بودجه اولیه ۲۰۰ هزار دلار برای استخدام اینفلوئنسرها و تا ۹۰۰ هزار دلار برای تولید محتوا، بخشی از این تلاشهاست که توسط شرکت بریجز پارتنرز مدیریت میشود. همچنین، استخدام شرکت کلاک تاور ایکس با قراردادی ۶ میلیون دلاری برای تولید محتوای حامی اسرائیل برای نسل Z، شامل ۸۰ درصد محتوا برای تیکتاک و اینستاگرام، و استفاده از هوش مصنوعی برای بهینهسازی جستجوها، نشاندهنده عمق این دستکاری است.
این شرکت، که توسط برد پارسکیل (مدیر سابق کارزار انتخاباتی ترامپ) اداره میشود، موظف به دستیابی به ۵۰ میلیون بازدید ماهانه است و از ابزارهایی مانند مارکتبرو برای بهبود رتبهبندی محتوای حامی اسرائیل در موتورهای جستوجو استفاده میکند. این شرکت بخشی از قرارداد بزرگتر با شبکه رسانهای هاواس است که شامل استخدام اسکادیکی، نیکرباکر برای راهاندازی مزرعههای رباتهای حامی اسرائیل با بودجه ۶۰۰ هزار دلاری میشود.
نتانیاهو حتی پیشنهاد «آموزش» چتجیپیتی برای حامی اسرائیلتر شدن را مطرح کرده، که این امر نگرانیهایی در مورد سانسور واقعیتهای جنایات اسرائیل ایجاد کرده است. این کارزارها، با بودجه کلی ۱۵۰ میلیون دلاری دیپلماسی عمومی، هدفشان مقابله با «یهودستیزی» است، اما در واقع برای سفیدشویی کشتار کودکان و جنایات جنگی طراحی شدهاند. مثالهایی مانند پرداخت ۷ هزار دلار به ازای هر پست به اینفلوئنسرها نشاندهنده عمق این تبلیغات است. این بودجهها نشاندهنده سرمایهگذاری عظیم اسرائیل در جنگ اطلاعاتی است، جایی که حقیقت قربانی میشود تا تصویر یک رژیم اشغالگر بازسازی شود.
تمرکز بر نسل: Z مقابله با فشارهای طرفدار فلسطین در غرب و سرکوب اعتراضات
پس از افزایش فشارهای اجتماعی از سوی جنبشهای طرفدار فلسطین در آمریکا و اروپا، به ویژه میان دانشجویان و جوانان، اسرائیل تمرکز خود را بر نسل Z گذاشته است. این نسل، که عمدتاً از طریق تیکتاک به اطلاعات دسترسی دارد، روایتهای طرفدار فلسطین را بیشتر میپذیرند، زیرا میلیاردها بازدید از محتوای مرتبط با کشتار غزه را مشاهده کردهاند. اعتراضات گسترده در دانشگاهها، مانند اردوهای حمایتی از فلسطین، اسرائیل را وادار به واکنش کرده است. این کارزارها تلاش میکنند تا این اعتراضات را به عنوان «یهودستیزی» جلوه دهند، در حالی که نسل Z اسرائیل را مسئول نسلکشی میداند.
در اروپا نیز، اعتراضات دانشجویی فزایندهای وجود دارد، که این تلاشهای دیجیتال را به عنوان پاسخی به چالشهای واقعی توصیف میکند. اما سانسور سکوها، مانند حذف پستهای طرفدار فلسطین توسط متا و تیکتاک، نشاندهنده همکاری شرکتهای فناوری با اسرائیل است. این سانسور نه تنها صدای فلسطینیها را خاموش میکند، بلکه تلاشی برای کنترل افکار عمومی در میان نسلی است که به طور فزایندهای علیه اشغالگری اسرائیل متحد شده است.
نقش هوش مصنوعی و تبلیغات در سرکوب حقیقت: از رباتها تا تصاویر جعلی
اسرائیل از هوش مصنوعی برای تولید تبلیغات استفاده میکند، مانند ایجاد محتوای جعلی برای غیرانسانیسازی فلسطینیها و توجیه کشتارها. گزارشها نشان میدهد که اسرائیل از هوش مصنوعی برای ایجاد تصاویر و ویدیوهای گمراهکننده استفاده کرده، مانند ادعای «پالیوود» که فلسطینیها را متهم به صحنهسازی میکند. همچنین، مزرعههای رباتها برای پخش محتوای اسلامهراسانه در کانادا و کشورهای عربی به کار گرفته شدهاند. این ابزارها بخشی از استراتژی گستردهتر برای فشار بر سیاستمداران غربی هستند. استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوای گمراهکننده نشاندهنده سطح جدیدی از جنگ اطلاعاتی است، جایی که واقعیتها تحریف میشوند تا جنایات جنگی توجیه شوند.
دستکاری آمریکایی-اسرائیلی برای پوشاندن دستهای خونی و حفظ هژمونی
این استراتژیها، که با حمایت سرمایهداران آمریکایی مانند الیسون و دل همراه است، نمونهای از اتحاد امپریالیستی برای دستکاری افکار عمومی است. در حالی که نتانیاهو و دولتش متهم به کشتار بیش از ۴۱ هزار فلسطینی هستند، این کارزارها نه تنها واقعیتهای غزه را پنهان میکنند، بلکه با نفوذ در هوش مصنوعی و الگوریتمها، نسل جوان را از حقیقت دور میسازند. این دستکاری، که ریشه در بودجههای میلیون دلاری و قراردادهای پنهان دارد، تلاشی مذبوحانه برای پوشاندن دستهای خونی نتانیاهو است، در حالی که جهان شاهد ادامه کشتارها است.
منتقدان این رویکرد را بخشی از یک سیستم بزرگتر آمریکایی-اسرائیلی برای حفظ هژمونی میدانند، که در نهایت نمیتواند فشارهای مردمی و جنبشهای نسل Z را مهار کند. با افزایش آگاهی جوانان، این تبلیغات ممکن است شکست بخورد، اما تا آن زمان، هزاران زندگی فلسطینی قربانی خواهد شد. این تلاشها نشاندهنده وحشت اسرائیل از افکار عمومی جهانی است، اما حقیقت جنایات آنها در غزه و کرانه باختری نمیتواند برای همیشه پنهان بماند.
*کارشناس بینالملل