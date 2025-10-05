شهروند خبرنگار ما فیلم و تصاویری از نواخته شدن "زنگ پلیس"به مناسبت هفته فراجا در مدرسه شاهد ولیعصر (عج) توسط دختر شهید هادی میرآبادی و خانواده معظم شهدای فراجا را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم نواخته شدن "زنگ پلیس" به مناسبت هفته فراجا در مدرسه شاهد ولیعصر، عج، (۵) شهرستان نیشابور توسط "دختر شهید سرهنگ دوم هادی میرآبادی"و خانواده معظم شهدای فراجا و فرمانده محترم انتظامی شهرستان نیشابور با حضور "حجت الاسلام والمسلمین سلیمی" رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی و سرهنگ نویدی"رییس پلیس راهور نیشابور، "سرهنگ قاجار" جانشین فرمانده مرکزآموزشی شهیدمطهری به همراه سربازان مرکزآموزشی، "آقای شبان" از راویان جبهه و جنگ، رییس هلال احمر نیشابور، نیرو‌های یگان امداد ودیگر کارکنان نیروی انتظامی، "ابراهیم حیدری"رئیس آموزش و پرورش و هیئت همراه، مهندس نیرآبادی عضو شورای اسلامی شهرستان نیشابور، ودیگر مسئولین شهرستان ومعلمین و مربیان مدرسه شاهد در کنار دانش آموزان برگزار شد. در این مراسم ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان نیشابور با اهدای گل از نیرو‌های انتظامی و راهور و یگان امداد و دیگر مجاهدان فی سبیل الله، از زحمات شبانه روزی آنان کمال تشکر را داشت و هفته فراجارو به آنان نیز تبریک گفت. همچنین سخنرانی" حجت الاسلام سلیمی "رییس عقیدتی سیاسی انتظامی نیشابور و سخنرانی" ابراهیم حیدری" رییس آموزش پرورش نیشابور و اجرای دلگویه دختر شهید میرآبادی در وصف پدر شهیدش، متبرک کردن مراسم بالباس شهدا وپرچم ائمه اطهار، ع، اجرای متن حماسی و دکلمه با موضوع "شهید میرآبادی" توسط دانش آموزان (نازنین زهرا جلال آبادی و هلیا الاجگردی) واجرای گروه سرود دانش آموزی "سدره المنتهی" با عنوان "شهید" توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد ولیعصر(عج) و دبستان امام حسین (ع) به سرپرستی "دختر سرهنگ شهید میرآبادی"و بازدید از غرفه شهدایی درمحل مدرسه شاهد از دیگر برنامه‌های روز دوم هفته فراجا بود.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

نواخته شدن زنگ مدرسه

دانش آموزان

دانش آموزان

نواخته شدن در مدرسه

مراسم سخنرانی در هفته فراجا

نواخته شدن زنگ مدرسه

مراسم نواخته شدن زنگ مدرسه با حضور دختر شهید میرآبادی

نواخته شدن زنگ مدرسه

ویژه برنامه هفته فراجا

ویژه برنامه هفته فراجا

مراسم نواخته شدن زنگ مدرسه

نواخته شدن زنگ مدرسه در هفته فراجا

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: هفته فراجا ، نواخته شدن زنگ ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری میز خدمت این هفته نیشابور به میزبانی ستادفرماندهی به مناسبت هفته فراجا + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم شبی با شهدا همزمان با وفات حضرت معصومه (س) در مرکز آموزش شهید مطهری نیشابور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار واریزی جدید
نواخته شدن "زنگ پلیس"در هفته فراجا توسط دختر شهید هادی میرآبادی + عکس و فیلم
آخرین اخبار
نواخته شدن "زنگ پلیس"در هفته فراجا توسط دختر شهید هادی میرآبادی + عکس و فیلم
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار واریزی جدید
کمبود شیرخشک آپتامیل در داروخانه‌ها داستان پرغصه والدین شد
تاخیر در تحویل خودرو خریداران آریزو ۵ را نگران کرذ
برگزاری مراسم جشن غنچه ها و اجداث مدارس پیش دبستانی در بهارستان
واکنش رزیدنت‌ها نسبت به مردودی در آزمون گواهینامه تخصصی
برگزاری میز خدمت این هفته نیشابور به میزبانی ستادفرماندهی به مناسبت هفته فراجا + عکس و فیلم
نگرانی خریداران ساینای دوگانه سوز از تاخیر در تحویل خودرو
گشت و گذار پاییزی به چنارستان روستای برزآباد در کاشان + فیلم