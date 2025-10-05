شهروند خبرنگار ما فیلم و تصاویری از نواخته شدن "زنگ پلیس"به مناسبت هفته فراجا در مدرسه شاهد ولیعصر (عج) توسط دختر شهید هادی میرآبادی و خانواده معظم شهدای فراجا را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم نواخته شدن "زنگ پلیس" به مناسبت هفته فراجا در مدرسه شاهد ولیعصر، عج، (۵) شهرستان نیشابور توسط "دختر شهید سرهنگ دوم هادی میرآبادی"و خانواده معظم شهدای فراجا و فرمانده محترم انتظامی شهرستان نیشابور با حضور "حجت الاسلام والمسلمین سلیمی" رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی و سرهنگ نویدی"رییس پلیس راهور نیشابور، "سرهنگ قاجار" جانشین فرمانده مرکزآموزشی شهیدمطهری به همراه سربازان مرکزآموزشی، "آقای شبان" از راویان جبهه و جنگ، رییس هلال احمر نیشابور، نیرو‌های یگان امداد ودیگر کارکنان نیروی انتظامی، "ابراهیم حیدری"رئیس آموزش و پرورش و هیئت همراه، مهندس نیرآبادی عضو شورای اسلامی شهرستان نیشابور، ودیگر مسئولین شهرستان ومعلمین و مربیان مدرسه شاهد در کنار دانش آموزان برگزار شد. در این مراسم ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان نیشابور با اهدای گل از نیرو‌های انتظامی و راهور و یگان امداد و دیگر مجاهدان فی سبیل الله، از زحمات شبانه روزی آنان کمال تشکر را داشت و هفته فراجارو به آنان نیز تبریک گفت. همچنین سخنرانی" حجت الاسلام سلیمی "رییس عقیدتی سیاسی انتظامی نیشابور و سخنرانی" ابراهیم حیدری" رییس آموزش پرورش نیشابور و اجرای دلگویه دختر شهید میرآبادی در وصف پدر شهیدش، متبرک کردن مراسم بالباس شهدا وپرچم ائمه اطهار، ع، اجرای متن حماسی و دکلمه با موضوع "شهید میرآبادی" توسط دانش آموزان (نازنین زهرا جلال آبادی و هلیا الاجگردی) واجرای گروه سرود دانش آموزی "سدره المنتهی" با عنوان "شهید" توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد ولیعصر(عج) و دبستان امام حسین (ع) به سرپرستی "دختر سرهنگ شهید میرآبادی"و بازدید از غرفه شهدایی درمحل مدرسه شاهد از دیگر برنامه‌های روز دوم هفته فراجا بود.

