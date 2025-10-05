تاکنون ۵۶۴ تخته قالی برای بازسازی عتبات عالیات به همت بافندگان شهرستان طبس بافته و اهدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مهریان مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان طبس گفت: تاکنون تعداد ۵۶۴ تخته قالی در کارگاه‌های این ستاد در شهرستان بافته شده است.

او متراژ فرش‌های بافته شده برای اهدا به عتبات عالیات را ۴ هزار و ۴۸۹ مترمربع اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

مهربان اظهار کرد: هم اکنون نیز ۵۱ تخته قالی با متراژ ۴۱۱ مترمربع به همت بافندگان شهرستان طبس در حال بافت است.

دیروز نیز یک تخته قالی در کارگاه قالیبافی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان طبس در روستای جوادیه پس از اتمام بافت و برش، برای بازسازی اعتاب مقدسه اهدا شد.

برچسب ها: عتبات عالیات ، اهدای فرش
خبرهای مرتبط
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
برتری فرش خراسان جنوبی؛ مصون از تقلید و سرشار از اصالت
اهدای فرش ۷۰ میلیونی به عتبات عالیات
بافت فرش با نخ عشق به ائمه اطهار (ع)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
کشف ۳۸۸ میلیارد تومان کالای قاچاق و توقیف بیش از ۹۹۰ خودروی شوتی
بافت ۵۶۴ قالی برای بازسازی اعتاب مقدسه در طبس
ارائه خدمات رایگان پزشکی به اهالی عشق آباد در بیمارستان سیار بنیاد برکت