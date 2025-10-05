تاکنون ۵۶۴ تخته قالی برای بازسازی عتبات عالیات به همت بافندگان شهرستان طبس بافته و اهدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مهریان مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان طبس گفت: تاکنون تعداد ۵۶۴ تخته قالی در کارگاه‌های این ستاد در شهرستان بافته شده است.

او متراژ فرش‌های بافته شده برای اهدا به عتبات عالیات را ۴ هزار و ۴۸۹ مترمربع اعلام کرد.

مهربان اظهار کرد: هم اکنون نیز ۵۱ تخته قالی با متراژ ۴۱۱ مترمربع به همت بافندگان شهرستان طبس در حال بافت است.

دیروز نیز یک تخته قالی در کارگاه قالیبافی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان طبس در روستای جوادیه پس از اتمام بافت و برش، برای بازسازی اعتاب مقدسه اهدا شد.