رئال مادرید با درخشش وینیسیوس جونیور و دبل او در مقابل ویارئال به پیروزی ۳ - ۱ رسید و موقتا به صدر جدول لالیگا صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال رئال مادرید و ویارئال، در دیداری از چارچوب هفته‌ی هشتم لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۳-۱ کهکشانی‌ها به پایان رسید.

رئال مادرید که هفته گذشته با شکست سنگین برابر اتلتیکومادرید صدر جدول لالیگا را از دست داده بود،  با نمایش درخشان وینیسیوس جونیور که زیر نظر ژابی آلونسو به مشکل خورده بود، به پیروزی رسید و کمی از تلخی شکست هفته گذشته را فراموش کرد.

وینی جونیور تنها ۲ دقیقه پس از آغاز نیمه دوم گل اول بازی را به ثمر رساند، چند دقیقه بعد خودش یک پنالتی هم گرفت و با گل کردن این پنالتی، برتری رئال را دو برابر کرد.  

ویارئال تنها ۴ دقیقه بعد یکی از گل‌های خورده را جبران کرد و شلیک ناگهانی و کم‌ارتفاع گئورگس میکاتادزه به گوشه دروازه کورتوا رفت.  

جنجالی‌ترین صحنه بازی در دقیقه ۷۶ رقم خورد؛ جایی که مورینو، مدافع ویارئال پس از جلوگیری از نفوذ وینیسیوس، با کارت زرد دوم جریمه و از زمین اخراج شد. اخراجی که اعتراض نیمکت مهمان را به همراه داشت، چون آنها معتقد بودند شدت برخورد به حدی نبود که کارت داشته باشد.

اندکی پس از ده‌نفره شدن ویارئال، لوس بلانکوس از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد و کیلیان امباپه روی پاس براهیم دیاز، گل سوم کهکشانی‌ها را به ثمر رساند.

رئال مادرید با کسب هفتمین پیروزی فصل ۲۱ امتیازی شد و موقتاً به صدر جدول رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا راه پیدا کرد. بارسلونا با ۱۹ امتیاز و یک مسابقه کمتر در جایگاه دوم قرار دارد و ویارئال با ۱۶ امتیاز سوم است.

بارسلونا در مهمترین بازی امروز لالیگا، به مصاف سویا می‌رود.

